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HABERLERAvrupa Haberleri

Kira artışına karşı özel konutların kamulaştırılmasına onay

#Almanya#Kira Artışı#Avrupadan Haberler
Kira artışına karşı özel konutların kamulaştırılmasına onay

Almanya’nın başkenti Berlin’de en büyük sorunların başında kira artışı ve konut bulmada yaşanan sorunlar geliyor. Kira artışını önlemek için üst sınır yasasını hayata geçiren senatonun bu kararı mahkemeden dönmüştü. Berlin Senatosu şimdi ise özel toplu konutların kamulaştırılması yoluna gidiyor.

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BERLİN Maliye Senatörlüğü, Vonovia ve Deutsche Wohnen adlı en büyük özel toplu konut şirketlerinden 14 bin 750 konutun alınarak kamulaştırılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Satışın detayları henüz açıklanmazken, konut satın alımının senatoya yaklaşık 2.4 milyar euroya mal olacağı tahmin ediliyor.

HALK OYLAMASI YAPILACAK
Vonovia ve Deutsche Wohnen konut şirketlerinin, kira artışına karşı kentte oluşan ve giderek gerginleşen algıyı kırmak istediği belirtildi. Berlin’de 26 Eylül’de yapılacak federal Meclis ve eyalet parlamentosu seçimlerinin yanı sıra Deutsche Wohnen’e ait konutların önemli bir bölümünün de kamulaştırılaması için halk oylaması yapılacak.

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#Almanya#Kira Artışı#Avrupadan Haberler