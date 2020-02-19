Kin ve nefret saçanlar BKA’ya bildirilecek

YÜRÜRLÜKTEKİ yasaya göre, Facebook ve Twitter gibi sosyal medyada bu tür paylaşımlar görüldüğünde sadece silinebiliyordu. Tasarı, terör ve öldürme gibi suçlarda hâkim kararıyla şüphelilerin sosyal medya şifrelerinin de ilgili kurumlara verilmesini zorunlu kılıyor. Tasarıyla, özellikle yerel politikacıların daha etkili korunması da hedefleniyor.