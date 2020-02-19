BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 19.02.2020 - 15:38,
Kin ve nefret saçanlar BKA’ya bildirilecek
Almanya’da, sosyal medya üzerinden ırkçılık propagandası yapanlar ve tehdit savuranlarla, kin ve nefret yayanların Federal Asayiş Dairesi’ne (BKA) bildirilmesini zorunlu kılan yasa tasarısı, Bakanlar Kurulu tarafından onayladı.
YÜRÜRLÜKTEKİ yasaya göre, Facebook ve Twitter gibi sosyal medyada bu tür paylaşımlar görüldüğünde sadece silinebiliyordu. Tasarı, terör ve öldürme gibi suçlarda hâkim kararıyla şüphelilerin sosyal medya şifrelerinin de ilgili kurumlara verilmesini zorunlu kılıyor. Tasarıyla, özellikle yerel politikacıların daha etkili korunması da hedefleniyor.
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