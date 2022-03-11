Kimyasal atık deposu patlamasında ihmal mi var?

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TEMMUZ 2021’de Leverkusen’deki tehlikeli atık yakma tesisi Chempark’ta çıkan yangında, işletmecinin, Köln Bölge İdaresi’nin belirlediği temel yükümlülükleri açıkça göz ardı ettiği, giderek daha da netleşiyor. WDR’nin haberine göre hafta içinde Çevre Komisyonu’nun gerçekleştirdiği toplantıda konu açıklığa kavuşturulmaya çalışılırken, Çevre Bakanı Ursula Heinen-Esser (CDU) Köln Valisi Gisela Walsken (SPD) ile birlikte milletvekillerine bilgi verdi.

PERSONEL AZALTILDI

Valiliğin sorumlu daire başkanı tarafından verilen bilgiye göre, kazadan birkaç ay önce Dormagen, Krefeld ve Leverkusen’deki güvenlik merkezleri ‘onaylanmamış’ durumuna getirildi. Personelden tasarruf etmek için kontrol merkezlerinde günün her saati personel de bulunmuyordu. Ayrıca Currenta, izinsiz olarak yeni bir yazılım sistemine geçiş yapmıştı. Bu eksiklerin ortaya çıkmasından sonra Köln’deki yetkililer kontrol merkezlerinin orijinal hallerine döndürülmesi için düzenleme yapılmasını istemişti. Currenta’nın mali sıkıntıları ima edilerek de ‘kalite ve güvenliğin paradan önce geldiği’ söylenmişti. Şirket, atık fırınını mümkün olan en kısa sürede tekrar işletmeye almak istiyor.

Erdoğan Sarıkaya patlamada hayatını kaybetmişti.

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7 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ!

Leverkusen’de kimyasal atık tesislerinde meydana gelen patlamada aralarında Türkiye kökenli Erdoğan Sarıkaya’nın da bulunduğu 7 kişi ölmüş, 31 kişi yaralanmıştı. Sarıkaya, Duisburg’da gözyaşları ile defnedilmişti. Çevre Bakanı Heinen-Esser, güvenlik merkezinin operasyonel kapasitesinin, geçen yıl meydana gelen patlama üzerindeki olası etkisine ışık tutması gereken ayrı bir rapor açıklamıştı. Ancak rapor, Çevre Komisyonu toplantısının sonunda hazır değildi. Mevzuata aykırı değişikliklerin kaza üzerinde bir etkisi olup olmadığı araştırılıyor. WDR Magazin Westpol da geçen şubat ayı sonunda Currenta’daki güvenlik eksiklerini ortaya çıkardı. Currenta’nın dahili raporlarında çalışanlar, -diğer şeylerin yanı sıra patlama gününde de- güvenlik merkezindeki karmaşık teknolojinin sık sık çöktüğünü söylüyor. Currenta, WDR Magazin Westpol’a sistemde kısmi çökmeler olduğunu ama bunun kaza gününde bir etkisi olmadığını ifade etti.

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