Kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölü sayısı 2’ye yükseldi

YARALILARDAN bazılarının durumunun ağır olduğu ifade edildi. Patlamanın şiddetinden meydana gelen sarsıntının 40 km uzaklıkta bile hissedildiği kaydedilirken, 17 kilometre uzaklıktaki Solingen kentinden patlamanın sesinin duyulduğu belirtildi. Salı sabahı meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın öğleden sonra söndürüldü. Ancak Leverkusen ve komşu şehirler olan Wuppertal ve Wermelskirchen duman zehirlenmesine karşı alarm durumunun hâlâ geçerli olduğu kaydedildi.

‘SEBZE VE MEYVELERİ YEMEYİN’ UYARISI

Yapılan hava ölçümlerinde yüksek miktarda zehirli madde tespit edildiği açıklandı. Eyalet Çevre, İklim ve Tüketiciyi Koruma Dairesi, havada dumanın yoğun olduğu bölgelerdeki zehrin hâlâ bulunduğunu kaydetti. Yapılan açıklamada, olası bir yağmur durumunda tarlaya veya bahçeye düşecek zehirli maddelerin sebze ve meyvelere geçebileceği ve bunların yenmemesi konusunda uyarıldı.

NEDENİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, yerel medyaya yaptığı açıklamada, patlamanın sebebi hakkında henüz bir şey söyleyemediklerini belirtti. Reul ayrıca, itfaiye ekiplerinin, patlama bölgesinde bulunan ve içinde 100 bin litre yanıcı zehirli atık madde taşıyan başka bir tankı koruma altına alarak, olası bir tehlikeyi önlediklerini açıkladı.