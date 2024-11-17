Kimseyle bir sorunu yoktu!

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HÜRRİYET, 6 Kasım’dan bu yana kendisinden haber alınamayan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Eyüp Sultan Camii din görevlisi Fatih Eryılmaz’ın görev yaptığı Rheinhausen’e gitti, Eryılmaz’ın eşi Tuba Eryılmaz, 18 yaşındaki ikiz oğulları Muhammed Zahid ve Muhammed Salih ile cami derneğinin yöneticileriyle görüştü. Cami avlusunun duvarına asılan Fatih Eryılmaz’ın fotoğrafının önünde konuştuğumuz din görevlisinin eşi Tuba Eryılmaz, şunları söyledi: “Yeni bir gelişme, yeni bir haber yok. Polis, görevini yapıyor, bilgilendirilme konusunda bir sorun yaşamıyoruz. Hem sosyal medyayı hem de gazete haberlerini takip ediyoruz. Sosyal medyada yapılan yalan yanlış paylaşımlarla uğraşıyoruz, üzülüyoruz. Zaten yorgun düştük, doğru haberlerin sürece faydası olacağına inanıyoruz. Söyledikleri, tarif ettikleri gibi olayın ilk günü Schwarzenberger caddesindeki Netto mağazasının park yerinde görüldüğü söylenen kişiyle eşimin giydiği kıyafetler uyumlu. Ama sonrasına dair bir bilgi edinemiyoruz. ‘Kaçırıldı mı?’ diye yazan, konuşanlar var. Eşimin kimseyle bir sorunu, husumeti yoktu, zaten buraya geleli çok olmadı. En iyi şekilde görevini yapmaya çalışıyordu. Ne olduğunu bilemiyor, bir anlam vermiyoruz.”

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‘ASILSIZ HABERLER BİZİ ÜZÜYOR’

Eyüp Sultan Cami Derneği Muhasibi İsa Öztürk, kayıp Fatih Eryılmaz ile ilgili şunları söyledi: “Hocamızın durumuna üzülürken, sosyal medyadan yapılan yalan paylaşımlar bizleri daha çok üzüyor. Fatih hocayı ilk gelişinde havalimanından ben almıştım ve evimizde misafir etmiştik. Hocamız, çok mütevazı, insan canlısı, kimseyi kırmayacak tarzda bir insan. Cami derneğimizde, birlikte çok çalışmamız oldu. Bir program yapacağında bizlerle istişare ederdi, bir etkinlik yapılacağında yönetimin fikrini sorardı. Altı haftadır tanıyoruz ama hocamızı sanki uzun süredir tanıyor gibiyiz. Ailece kardeş gibi benimsedik kendisini. Ne oldu, nasıl oldu bilemiyoruz, şaşırdık kaldık. Kaybolduğu sabah kamera kayıtlarına baktığımızda, sabah saat 06.08’de gelip caminin kapısını açıyor, bizim cami kapısında biraz tutukluk var, cemaat dışarıda kalmasın diye kapıyı açıp kapayarak kontrol ettiği görülüyor. Sonra camiden çıkıp sağa dönerek yürüyor, cami binamızın kamerasının görüş açısından sonra nereye gittiğini bilemiyoruz. Bir sorunu yoktu, kendisi ve ailesiyle bir aile gibiydik, bir sorunu olsa, söylerdi. ‘Psikolojisi bozuktu’ diye yazılanlar doğru değil. Öyle bir şey yok, asılsız yorumlar bizleri çok üzüyor. Her işten gelirken, Fatih hocayı görebilecek miyim diye sağa sola bakıyorum. Sanki bir köşeden çıkıp gelecek diye umudum var.”

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‘UMUDUMUZU KAYBETMEDİK’

Eyüp Sultan Camii Derneği Sekreteri Atilla Barut ise şöyle konuştu: “Fatih hocamız ile ilgili bilgi almak isteyenler, gelip bize sorabilir, asılsız ifadeler kullanılmasın. Ailesiyle birlikte bizler de aynı üzüntüyü yaşıyoruz. Herhangi bir sıkıntısı yoktu, biz de çok şaşkınız. Bir anlam veremiyoruz, sanki yer yarıldı da ortadan kayboldu. Çok yorumlar yapılıyor ama çoğu gerçeği yansıtmıyor. Hocamızın kimseyle bir sorunu yoktu, olsaydı haberimiz olurdu. Umudumuzu yitirmedik, her an çıkıp gelecek diye bekliyoruz. Eşi ve çocukları da umutlu. Dualarımız kendisiyle, inşallah çıkar gelir, ailesi ve bizlere kavuşur.”

Din görevlisi Fatih Eryılmaz’ın fotoğrafları, semtin sokaklarına da asıldı.