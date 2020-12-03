Kimsesiz Konate’nin cenazesine Türkler sahip çıktı
Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili’nden Almanya’ya gelen Lassina Konate isimli genç, bir süre önce kansere yenik düştü. Maddi durumları iyi olmadığı için ülkesine gönderilemeyen Konate’nin cenazesi günlerce morgda bekletildi. Alman makamları son çare olarak cenazenin yakılmasına karar verdiğinde ise DİTİB araya girdi.
HASTANE yetkilileri ölen genç Müslüman olduğu için DİTİB Günzburg Cami yönetimini aradı. Türkler de hemen Afrikalı Lassina Konate’nin cenazesine sahip çıkarak camiye getirdiler. Günzburg Camisi Başkanı Yılmaz Kum, Ulm DİTİB Camisi Başkanı Hasan Yıldız ve Almanya Yozgat Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Alper Başkurt’un girişimleri ve katkılarıyla Konate’nin cenazesi İslami usullere göre toprağa verildi. Türklerin bu örnek davranış haberi gencin memleketine ulaştı. Gencin ailesinin yaşadığı köyün imamı, DİTİB’i arayıp teşekkür etti ve “Türkler varsa içimiz rahat, onlar gerekeni en iyi şekilde yapar” dedi. Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren de sosyal medya hesabından olayı paylaştı ve bu örnek davranışlarından vatandaşlara dolayı teşekkür etti.
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