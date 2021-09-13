Kimsesiz Kamil amcanın cenazesi, az daha yakılacaktı

YALNIZ yaşayan ve kimsesiz olan Ün’ün, evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlenirken, sosyal medyadan yapılan duyuruyla kimsesiz olduğu için cenazesinin belediye tarafından yakılacağı belirtildi. Duyurunun ardından Kamil Ün’ün cenazesine Karlsruhe Başkonsolosluğu, DİTİB Pforzheim Fatih Camisi, Milli Görüş Camibi ve Öztürk Cenaze Firması sahip çıkarak yakılmaktan son anda kurtardılar. Ün’ün cenazesi, DİTİB Pforzheim Camisi cemaati ve din görevlisi Ömer Evci’nin kıldırdığı cenaze namazının ardından dualarla toprağa verilmek üzere Öztürk Cenaze Firması tarafından Stuttgart’tan Emirdağ’a gönderildi.