ALTMAIER, “Toplantı öncesi eyalet bakanlarını bağlayıcı bir şeyler söylemek istemem. Kararı 16 eyalet bakanı alacak. Virüsün yayılma rakamlarına bakılacak. Karar da buna göre alınacak. Hastalığın gerilemesini durduracak bir karar alınmayacak. Hiç kimsenin hayatını tehlikeye atamayız” dedi. Federal Ekonomi Bakanı Altmaier ile 16 eyaletin ekonomi bakanları çarşamba günü durum değerlendirmesi yapmak için toplanacak. Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller ise 19 Nisan’a kadar alınan kısıtlayıcı önlemlerin en az bir hafta daha süreceğini duyurdu. Başbakan Müller, “27 Nisan’dan önce önlemlerin yumuşaması söz konusu değil. Hatta 1 Mayıs öncesinde kısıtlamalarda gevşeme olmayacak gibi” dedi. Müller bu açıklamayla, mayıs ayına kadar okulların ve küçük işletmelerin açılmayacağının mesajını verdi. Bu durumda Berlin’de 1 Mayıs kutlamaları da yapılamayacak. Almanya’da her yıl en kalabalık 1 Mayıs kutlamaları başkent Berlin’de yapılıyor.