Kimse inanmayınca ırkçı saldırıyı videoya çekti

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ADEGBAYİ, polisi teşkilatını da etiketleyerek paylaştığı videoyla birlikte, “Bunu bugün Lichtenberg’de (Berlin’in ilçesi) yaşadım. Polise şikâyette bulunabilir miyim veya bir şey getirir mi?” diye yazdı, ardından da polise giderek kadın hakkında suç duyurusunda bulundu. Videoda ırkçı Alman kadının, Afrika asıllı Adegbayi’ye defalarca, “Maymun suratlı” diyerek hakaret ettiği görülüyor. Apartman girişinde çekilen görüntüde, ırkçı kadın “Ülkemde ne işin var, ülkene git maymun suratlı” derken sürekli tükürüyor. Irkçı saldırı mağduru Adegbayi, polise şikâyette bulunduktan sonra sonucun ne olacağını merak ettiğini belirtti.

KİMSE İNANMAYINCA VİDEOYA ÇEKTİ

Daha önce de buna benzer sözlü saldırılar yaşadığını söyleyen Adegbayi, ancak birçok kişinin inanmadığını veya olayı abarttığını düşündüğünü söyledi. Videoyu bu nedenle çektiğini belirten Adegbayi, daha önce bu yaptığı şikâyetlerde polislerin de kendisine inanmadığını anlattı. Berlin Polisi ise görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra, “Şu sıralar sosyal medyada Berlin’de bir kadını, yabancı düşmanı şekilde hakaret ederken gösteren bir video yayılıyor. Videonun yayınlanmasından kısa bir süre sonra eyalet kriminal dairesine ve devlet güvenliği birimine yönlendirdik” dedi. Polis, video görüntülerindeki kadının çok net bir şekilde görüldüğünü ve saldırganın kimliğinin tespit edileceğini açıkladı.