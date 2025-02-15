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“Kimse bize kendi modelini dayatamaz’

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#Jean-Noel Barrot#Fransa Dışişleri Bakanı#AVRUPADAN HABERLER
“Kimse bize kendi modelini dayatamaz’
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 14:43

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot’dan, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in iddia ettiğinin aksine Avrupa’da ifade özgürlüğünün güvence altında olduğunu savunarak, “Kimse bize kendi modelini dayatamaz” ifadesini kullandı.

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61. Münih Güvenlik Konferansı’nın ikinci gününde bir panelde konuşma yapması beklenen Barrot, Vance’in dün konferansta yaptığı konuşmaya X hesabından yaptığı paylaşımda tepki gösterdi. Barrot, Münih’teki konferansta 3 prensibi bir kez daha dile getireceğini belirterek, şunları kaydetti: “1’incisi ifade özgürlüğü Avrupa’da güvence altında. 2’ncisi, kendinden ve değerlerinden emin olan, eleştiri nedeniyle kendisini tehdit altında hissetmez. 3’üncüsü, kimse bizim modelimizi benimsemek zorunda değil ancak kimse bize kendi modelini dayatamaz.”

“Kimse bize kendi modelini dayatamaz’

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#Jean-Noel Barrot#Fransa Dışişleri Bakanı#AVRUPADAN HABERLER

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