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61. Münih Güvenlik Konferansı’nın ikinci gününde bir panelde konuşma yapması beklenen Barrot, Vance’in dün konferansta yaptığı konuşmaya X hesabından yaptığı paylaşımda tepki gösterdi. Barrot, Münih’teki konferansta 3 prensibi bir kez daha dile getireceğini belirterek, şunları kaydetti: “1’incisi ifade özgürlüğü Avrupa’da güvence altında. 2’ncisi, kendinden ve değerlerinden emin olan, eleştiri nedeniyle kendisini tehdit altında hissetmez. 3’üncüsü, kimse bizim modelimizi benimsemek zorunda değil ancak kimse bize kendi modelini dayatamaz.”