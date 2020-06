İki eski dünya şampiyonu, her ikisi de hayır işlerine para toplamak için gösteri turnuvasında ringe geri dönmek istiyor. Holyfield, Tyson’ı 1996’da 11. raundda yendiğinde tüm dünyayı şok etti. 1997’de yapılan rövanşta Tyson, üçüncü raundda Holyfield’ın kulağını ısırdığı için diskalifiye edildi. 53 yaşındaki Tyson, 2005’ten beri ringden uzakta. 57 yaşındaki Holyfield, 2011’den beri ringden uzakta. Dana White üçüncü maçı kimin kazanacağına dair bir fikri yok, ancak maç gerçekten gerçekleşirse izlemeyi planlıyor. White. “Yapmak istediğim şey, ikisini de akşam yemeğine çıkarmak ve ‘hey hadi bunu yapmayalım’ demek. Mike Tyson ile konuştum ve Tyson bana, ‘Bunu sana açıklayamam, ben bir savaşçıyım ve her zaman öldüğüm güne kadar öyle olacağım. Vücudumda hissediyorum ve bunu yapmak istiyorum.’ O yetişkin bir adam ve istediği her şeyi yapabilir. Ben de dedim ki, Mike biliyorsun, seni seviyorum dostum ve seni destekliyorum. İyi şanslar izleyeceğim.”

“Tyson hala patlayıcı, hala hızlı. Ve hepimiz Evander Holyfield’ın kim olduğunu biliyoruz. Yani bu adam taş gibi soğuk bir savaşçı. Bu maçı kimin kazanacağını bilmiyorum ve aslında 50 değiller, benden daha yaşlılar. İkisine de şans diliyorum. ” Öte yandan UFC Başkanı Dana White, adada yapılacak dövüşleri resmen duyurdu.

Dünyanın en büyük karma dövüş sanatları organizasyonu olan Ultimate Fighting Championship’in (UFC) Başkanı Dana White, adada düzenleyeceği çılgın projesini resmen açıkladı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Başkenti Abu Dabi’deki Yas Adası’nda gerçekleştirecek dövüşlerin tarihleri ve maçlar belli oldu. Dana White, sosyal medya hesabından duyurduğu dev organizasyonun 11-15-18 ve 25 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu. ESPN’den Ariel Helwani’nin haberine göre 11 Temmuz’da başlayacak organizasyonda Kamaru Usman ile Gilbert Burns, Alexander Volkanovski ile Max Holloway ve Jose Aldo ile Petr Yan karşı karşıya gelecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan Dana White, corona virüsü salgını nedeniyle dövüşleri adada yapmaya karar verdiklerini, Abu Dabi’nin de bunu gerçekleştirmek için en uygun yer olduğuna karar verdiklerini söyledi.

Nurmagomedov tahminde bulundu

Dünyaca ünlü karma dövüş sporcusu Habib Nurmagomedov, yapılacak dövüşlerde kimin galip geleceği ile ilgili tahminde bulundu. Nurmagomedov, ESPN aracılığıyla, dövüşleri kazanacak isimler olarak Usman, Holloway ve Yan’ı gösterdi.

Nurmagomedov, bu üç ismin adadan kemerle ayrılacağını iddia etti. ESPN, Nurmagomedov’un tahmini resmi Twitter hesabından paylaştı.