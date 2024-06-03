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‘Kim Ölecek?’ İngiltere turnesine çıkıyor!

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#ALMANYA#Komedi Oyunu#Turne
‘Kim Ölecek’ İngiltere turnesine çıkıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 09:55

İngiltere’nin üç farklı şehrinde Evren Öksüz’ün yazıp yönettiği iki perdelik komedi oyunu ‘Kim Ölecek?’, tiyaroseverlerle buluşacak. Tiyatro ekibi 16 Haziran’da Liverpool’da, 21 Haziran’da Manchester’da, 23 Haziran’da da Birmingham’da sahneye çıkacak.

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KUZEY Batı İngiltere Türk Toplumu Derneği (NWTCA) ve Atlantic Productions iş birliğiyle gerçekleştirilecek ‘Kim Ölecek?’ oyunu ve muhteşem keyifli ekibi sanatseverlerle buluşmak için gün sayıyor. Etkinlikle ilgili Gülçin Bulut tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Türk tiyatrosunun sesini duyurmaya geliyoruz. Komedi ve entrikanın harmanlandığı bir oyunla karşınızdayız! Karısının ailesinden kalan servetini batıran bir adamın, en yakın arkadaşıyla aldatılan bir kadının, gelininden nefret eden bir kayınvalidenin ve sakar bir uşağın zengin bir evde yaşadığı olaylarla dolu bir hikâye. Herkesin birbirini öldürmeye çalıştığı bu kaotik ortamda, izleyicileri kahkahalara boğacak absürt durumlar ve eğlenceli diyaloglarla dolu bir gösteri sizi bekliyor. Bu komik ve heyecan dolu tiyatro oyunu, izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunmaya hazır! Eğlence garantili bu muhteşem oyuna tüm dostlarımızı bekliyoruz. Manchester’da Türkiyeli bir ekip tarafından üretilmiş, yerel yönetmen ve oyuncular tarafından sahneye konulan tamamen bize ait bir oyun. Bizlere bu oyunu 3 şehre ulaştırma konusunda destek veren sponsorlarımıza teşekkür ederiz. Bizleri desteklemenizden mutluluk duyarız. 3 şehrimizde de tiyatrosever dostlarla görüşmek ve tanışmak dileğiyle” ifadeleri yer aldı.

‘Kim Ölecek’ İngiltere turnesine çıkıyor

‘Kim Ölecek’ İngiltere turnesine çıkıyor

‘Kim Ölecek’ İngiltere turnesine çıkıyor

‘Kim Ölecek’ İngiltere turnesine çıkıyor

‘Kim Ölecek’ İngiltere turnesine çıkıyor


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#ALMANYA#Komedi Oyunu#Turne

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