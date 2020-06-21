Kim düşecek, kim kalacak?

BUNDESLIGA'da 33. hafta maçlarında alınan sonuçlardan sonra da belirsizlik hala sürüyor. Ligin zirvesinde mücadele eden takımlardan hangilerinin Şampiyonlar ve Avrupa Ligi'ne katılacağı son haftaya kaldı. Aynı şekilde lige veda edecek ikinci takım da daha belli değil.

RB LEİPZİG VE LEVERKUSEN KAYBEDİNCE

Şampiyonlar Ligi için mücadele eden RB Leipzig ve Leverkusen haftayı yenilgiyle kapattı. RB Leipzig sahasında ligi ikinci bitirmeyi garantileyen Dortmund'a 2-0 yenildi. Dortmund'un iki golünü de Erling Haaland attı. RB Leipzig bu yenilgiye rağmen mucize olmazsa gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. RB Leipzig son hafta yenilse bile gol averajı iyi olduğu için Devler Ligi'nde yer alabilecek. Leverkusen ise deplasmanda son haftaların formsuz takımı Hertha'ya 2-0 kaybetti. Bu yenilgi Leverkuse'nin işini zorlaştırdı. Çünkü Gladbach deplasmanda Paderborn'u 3-1 yenince Leverkusen'in iki puan önüne geçti. İki takımın 34. haftada alacakları sonuçlarla ligde kimin dördüncü, kimin de beşinci olacağı netleşecek.

BİRİNİN CANI FENA YANACAK

Final havasında geçen ve alt sıralardaki durumu belirleyecek maçlardan Mainz sahasında Werder Bremen'i 3-1 yenerek ligde kalmayı garantiledi. Düsseldorf ile Augsburg ise 1-1 berabere kaldı. Augsburg aldığı bir puanla lige tutunmayı başardı. Düsseldorf ile Werder Bremen'dean biri Paderborn'dan sonra ikinci lige düşecek. Diğeri de İkinci Ligi üçüncü bitiren ile iki baraj maçı yapacak. Oynanacak iki maçtan sonra rakibine üstünlük kuran Bundesliga'da mücadele edecek. Sezonun 33. haftasında Şampiyon B. Münih sahasında Freiburg'u 3-1 ile geçti. Polonyalı golcü Lewandowski karşılaşmada üç golün ikisini attı. Bu sezon ligdeki gol sayısını 33'e çıkardı. Lewandowski'nin Şampiyonlar Ligi ve DFB Kupası da dahil tüm resmi maçlarda attığı gol sayısı ise 48'i buldu.

Haftanın maç sonuçları şöyle:

B. Münih 3-1 Freiburg

Hertha Berlin 2–0 Leverkusen

RB Leipzig 0-2 Dortmund

Mainz 3-1 W. Bremen

Düsseldorf 1-1 Augsburg

Paderborn 1-3 Gladbach

Köln 1–1 Frankfurt

Hoffenheim 4-0 Union Berlin

Schalke 1-4 Wolfsburg