Kim düşecek, kim kalacak?
Mainz, Werder Bremen'i yenerek sezonun bitimine bir hafta kala lige tutunmayı başardı. Düsseldorf sahasında Augsburg ile 1-1 berabere kalınca Bremen, ligde kalma umutlarını son 90 dakikaya taşıdı. RB Leipzig ve Leverkusen kaybetti. Gladbach kazandı. Bayren Münih ve Dortmund'un ardından Şampiyonlar Ligi'ne katılacak diğer iki takımdan birisi, mucize olmazsa RB Leipzig olacak. Son hafta maçlarının sonuçlarına göre Leverkusen ve Gladbach'dan biri Şampiyonlar Ligi'ne, diğeri Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Bavyera ekibinin Polonyalı golcüsü Lewandowski, haftayı iki golle kapattı. Ligdeki gol sayısını 33'e çıkardı.
BUNDESLIGA'da 33. hafta maçlarında alınan sonuçlardan sonra da belirsizlik hala sürüyor. Ligin zirvesinde mücadele eden takımlardan hangilerinin Şampiyonlar ve Avrupa Ligi'ne katılacağı son haftaya kaldı. Aynı şekilde lige veda edecek ikinci takım da daha belli değil.
RB LEİPZİG VE LEVERKUSEN KAYBEDİNCE
Şampiyonlar Ligi için mücadele eden RB Leipzig ve Leverkusen haftayı yenilgiyle kapattı. RB Leipzig sahasında ligi ikinci bitirmeyi garantileyen Dortmund'a 2-0 yenildi. Dortmund'un iki golünü de Erling Haaland attı. RB Leipzig bu yenilgiye rağmen mucize olmazsa gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. RB Leipzig son hafta yenilse bile gol averajı iyi olduğu için Devler Ligi'nde yer alabilecek. Leverkusen ise deplasmanda son haftaların formsuz takımı Hertha'ya 2-0 kaybetti. Bu yenilgi Leverkuse'nin işini zorlaştırdı. Çünkü Gladbach deplasmanda Paderborn'u 3-1 yenince Leverkusen'in iki puan önüne geçti. İki takımın 34. haftada alacakları sonuçlarla ligde kimin dördüncü, kimin de beşinci olacağı netleşecek.
BİRİNİN CANI FENA YANACAK
Final havasında geçen ve alt sıralardaki durumu belirleyecek maçlardan Mainz sahasında Werder Bremen'i 3-1 yenerek ligde kalmayı garantiledi. Düsseldorf ile Augsburg ise 1-1 berabere kaldı. Augsburg aldığı bir puanla lige tutunmayı başardı. Düsseldorf ile Werder Bremen'dean biri Paderborn'dan sonra ikinci lige düşecek. Diğeri de İkinci Ligi üçüncü bitiren ile iki baraj maçı yapacak. Oynanacak iki maçtan sonra rakibine üstünlük kuran Bundesliga'da mücadele edecek. Sezonun 33. haftasında Şampiyon B. Münih sahasında Freiburg'u 3-1 ile geçti. Polonyalı golcü Lewandowski karşılaşmada üç golün ikisini attı. Bu sezon ligdeki gol sayısını 33'e çıkardı. Lewandowski'nin Şampiyonlar Ligi ve DFB Kupası da dahil tüm resmi maçlarda attığı gol sayısı ise 48'i buldu.
Haftanın maç sonuçları şöyle:
B. Münih 3-1 Freiburg
Hertha Berlin 2–0 Leverkusen
RB Leipzig 0-2 Dortmund
Mainz 3-1 W. Bremen
Düsseldorf 1-1 Augsburg
Paderborn 1-3 Gladbach
Köln 1–1 Frankfurt
Hoffenheim 4-0 Union Berlin
Schalke 1-4 Wolfsburg
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