Kim bu bakan!

TATİLLERDE romantik ve sportif pozlarıyla gündeme gelen Bakan, bu sefer Kuzey Denizi’nin uçsuz bucaksız kumsalında, denizin hışırtısı eşliğinde koşarken arkadan çekilmiş şipşak bir fotoğrafla dikkat çekti. Paparazilere yakalanmış gibi anlık görüntüyü Instagram hesabında paylaşan bakan ise Dorothea Baer. Merkel kabinesinde dijitalleşmeden Sorumlu Devlet Bakanı. Baer, fotoğrafın altına şöyle yazdı: “Onlarca yıldır benim tam bir mutluluk mekânım. Ama bir hafta boyunca tek bir damla yağmurun düşmediğine ilk kez tanık oluyorum. Sadece güneş. Yaklaşık 30 derece. Günlerce sahilde ve banyo suyu sıcaklığında bir Kuzey Denizi.” Bakan Baer, Sylt’in kendisini bağımlı yaptığını yazdı.