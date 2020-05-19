MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriKiliselere korona eleştirisi
GeriAvrupa Kiliselere korona eleştirisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 19.05.2020 - 15:37,Son Güncelleme:

Kiliselere korona eleştirisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kiliselere korona eleştirisi
Abone Olgoogle-news

Almanya’nın Thüringen Eyaleti eski başbakanı Christine Lieberknecht, kiliseleri, koronavirüs salgıını gibi zor bir zamanda yüz binlerce insanı yalnız bırakmakla suçladı.

HASTA, yalnız yaşayan, ölüm döşeğinde yatan insanlara kiliselerin son görevini yerine getirmediğini eleştiren Lieberknecht, korona nedeniyle, “Kiliselerin kapanması gerekmezdi” dedi. Ağır hasta insanların papazlar tarafından ziyaret edilmediğini, İncil’den dualar okunmadığını belirten Lieberknecht, papazların koronada ölenlerin son yolculuğuna da refaket etmediğini söyledi. Die Welt gazetesine konuşan Lieberknecht, “Papazlar sosyal mesafe kuralına uyarak, bu görevleri yerine getirebilirlerdi. Ama yapılmadı” dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle