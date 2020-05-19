Kiliselere korona eleştirisi

HASTA, yalnız yaşayan, ölüm döşeğinde yatan insanlara kiliselerin son görevini yerine getirmediğini eleştiren Lieberknecht, korona nedeniyle, “Kiliselerin kapanması gerekmezdi” dedi. Ağır hasta insanların papazlar tarafından ziyaret edilmediğini, İncil’den dualar okunmadığını belirten Lieberknecht, papazların koronada ölenlerin son yolculuğuna da refaket etmediğini söyledi. Die Welt gazetesine konuşan Lieberknecht, “Papazlar sosyal mesafe kuralına uyarak, bu görevleri yerine getirebilirlerdi. Ama yapılmadı” dedi.