Kiliselere kayıtlı olanların sayısı azalıyor

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İNSANLARIN dünya görüşünü araştıran Fowid isimli araştırma grubunun verilerine göre, kiliselerden çıkmanın aynı ölçüde devam etmesi durumunda 2060 yılında sadece yüzde 30 dolayında kilise üyesi kalacağı belirtildi. Protestan ve Katolik kiliselerinden uzaklaşmanın uzun zamandır devam ettiğini vurgulayan Carsten Frerk, an fazla kiliseden çıkmalarının son altı yılda yaşandığına dikkat çekti. 30 yıl önce nüfusun yüzde 70 kadarının kiliselerde kayıtlı olduğunu belirten sosyal bilimci, 2021 rakamlarına göre 21.8 milyonun Katolik kilisesinde, 19.7 milyonun da Protestan kilisesinde kayıtlı olduğunu dile getirdi.

Araştırma raporuna göre büyük kiliselerden ayrılmalara rağmen Almanya’da yaşayanların çoğunluğun resmi rakamlara göre diğer Ortodoks mezhepleriyle birlikte Hıristiyan dinine mensup olduğu belirtildi. Nüfusun yüzde 40 kadarının ise herhangi bir dini mezhebe kayıtlı olmadığı ifade edilirken, Almanya’da yaşayan nüfusun yüzde 4 kadarının da Müslüman olduğu belirtildi. Almanya’da bir süre önce Katolik Kilisesi’ndeki eski Papa 16. Benedikt’in de adının karıştığı çocuk istismarı ilgili skandal raporun yayınlanmasının ardından kilise çıkışlarında büyük artış yaşanmıştı.