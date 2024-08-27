Kiliselere devlet desteği kesilmesi gündemde!

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ALMANYA’da federal hükümet, kiliselere yapılan devlet ödemelerinin uzun vadede kaldırılmasını ve kiliselere ödenecek tazminatı ise eyaletlere bırakmayı planlıyor. Koalisyon hükümeti konuyla ilgili yasa tasarısını sonbaharda sunmayı hedefliyor. Ancak eyaletler hükümetin planına kesinlikle karşı çıkıyor. FDP milletvekili Sandra Bubendorfer-Licht, tasarının eyaletlerin onayını gerektirmeyecek şekilde hazırlanacağını belirtti. Bubendorfer-Licht, Anayasa’nın bu durumda eyaletlerin onayını şart koşmadığını vurguladı ve “Eyaletlerin engelleyici tutumu, maalesef koalisyonu bu yolu izlemeye zorluyor” dedi. FDP’li siyasetçi kiliselere yapılan devlet yardımlarının kaldırılmasının daha fazla bekletilmemesi gerektiğini ifade etti.

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NEREDEN KAYNAKLANIYOR?Almanya’da kiliseler, 19. yüzyılın başlarında ‘Kiliselerin ve manastırların kamulaştırılması’ kapsamında her yıl devlet desteği almaya başlamıştı. Hamburg ve Bremen hariç tüm eyaletler, Katolik ve Protestan kiliselerine yıllık ödeme yapıyor. Son olarak bu ödemelerin toplamı yıllık yaklaşık 550 milyon Euro’yu buldu. Hiçbir inanç topluluğuna bağlı olmayan vergi mükellefleri de hali hazırdaki düzenlemeyle birlikte kiliseler için ödeme yapıyor. Hükümet kiliselerin üye kaybına dikkat çekti. Geçen yıl sadece Katolik Kilisesi’nden yaklaşık 400 bin kişi ayrıldı. Bir önceki yıl ise bu sayı yarım milyondan fazla olmuştu. Bu nedenle koalisyon hükümeti, yeni düzenlemeyle kilise ile devleti birbirinden ayırmayı hedefliyor.

TAZMİNATLAR EYALETLERE...

Ancak yeni düzenlemeyle ortaya çıkacak tazminatın eyaletlerin karşılaması gerekecek. Eyaletlerin tepkisini eleştiren koalisyon partilerinin yetkili milletvekilleri, kiliselerin bu konuda eyaletlerden daha çok iş birliğine açık ve diyalog yanlısı olduğunu belirtti. Eyaletler adına açıklama yapan Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil (SPD) ise, eyaletlerin bu plana karşı “çok kararlı” olduğuna dikkat çekerek, “Bu planların daha fazla ilerletilmemesini tavsiye edebilirim” dedi. Birçok eyaletteki bütçe durumunun sıkıntılı olduğunu belirten Weil, kiliselere yapılacak tazminat ödemelerinin yakın gelecekte mümkün olmadığını vurguladı.