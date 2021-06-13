Kilisede tecavüz skandalı!

KONUYLA ilgili açıklama yapan Köln başpiskoposluğu söz konusu tecavüz iddialarını doğrulayarak adı geçen papazın tecavüz olayına karışmış olduğunu belirtti. Tecavüzcü papazın yerine gelen yeni papaz Thomas Taxacher de kilisenin inter sitesinden bir açıklama yaparak, iddiaların doğru olduğunu söyledi. Köln kilise yönetimin başka kurbanların olup olmadığını araştırdığı öğrenildi.

DÜŞEREK ÖLMÜŞTÜ

2009 yılında kilise cemaati ile çıktığı bir dağ gezisi sırasında düşerek öldüğü belirtilen papaz Klaus Anders’in çok sevilen bir din adamı olduğu, görev yaptığı 1976-2009 yılları arasında hakkında hiçbir şikayet bulunmadığı kaydedildi.