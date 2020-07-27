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Hürriyet
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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 27.07.2020 - 16:32,Son Güncelleme:

Kılıçla öldürmeye 14 yıl hapis

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Kılıçla öldürmeye 14 yıl hapis
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Sokak ortasında samuray kılıcıyla bir kişiyi öldüren Issa M. 14 yıl hapis cezası aldı. Katil cezasını psikoloji kliniğinde geçirecek.

BADEN Württemberg’de sokak ortasında eski ev arkadaşını samuray kılıcıyla öldüren sanığın yargılandığı dava sonuçlandı. Stuttgart Eyalet Mahkemesi’nde görülen davada hakim, sanık Issa M.’yi 14 yıl hapisle cezaladırdı. Psikolojik sorunları tespit edilen katil, aldığı cezanın tamamını psikoloji kliniğinde geçirecek. Savcı sanık için 13 yıl hapis cezası istemişti. Duruşmalar boyunca sessizliğini bozmayan sanık için avukatları savunmalarında psikolojik dengesinin bozuk olduğunu ifade etmişlerdi. Ayrıca sanığın kendisini tanrının elçisi olarak gördüğünü de savunmalarında belirtmişlerdi. Sanığın geçen yıl Stuttgart’ın Fasenenhof semtinde sokak ortasına işlediği cinayet ülkede büyük infiale yol açmıştı. 11 yaşındaki kızıyla sokakta yürüyen 36 yaşındaki eski ev arkadaşı Wilhelm L. ile karşılaşan Issa M., elindeki kılıçla arkadaşına saldırmıştı. Çevredekilerin ve Wilhelm L.’nin yalvarmalarına aldırmayan Issa M. kılıçla darbeler indirdiği kurbanın bir kolu da omzundan kopmuştu.

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