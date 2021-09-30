Kiel’de hortum yüzünden çok sayıda kişi yaralandı

Haberin Devamı

ALMAN basınında yer alan haberlere göre, Kiel kıyı şeridinde hortum meydana geldi. Bir kürek takımının, kayıklarını sudan çıkardıkları sırada hortuma yakalandığı belirtilen haberde, birçok kişinin denize savrulduğu, bazı kişilerin yardım için suya atladığı ve çevredekilerden yaralananlar olduğu ifade edildi. Haberde, hortum nedeniyle 4’ü ağır çok sayıda kişinin yaralandığı, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Kiel’in Meimersdorf ve Gaarden ilçelerinde bazı binaların çatılarının uçtuğu, ağaçların kökünden söküldüğü kaydedildi. AA / Fotoğraflar: dpa

