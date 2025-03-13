Kiel Enstitüsü’nden, Almanya ekonomisi için toparlanma sinyali!

Haberin Devamı

IfW, Almanya ekonomisine ilişkin Aralık 2024’te paylaştığı 2025 ve 2026’yı kapsayan büyüme tahminlerinde güncelleme yaptı. IfW’den yapılan açıklamaya göre, Almanya için gelecek yıla ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme tahmini yüzde 0.9’dan yüzde 1.5’e yükseltildi. Enstitüsü, Alman ekonomisinde art arda 2 yıl küçülmenin ardından aralıktaki tahminini koruyarak, bu yıl için büyüme beklemiyor. Açıklamada, “Ekonomik ivme şimdilik zayıf kalmaya devam edecek” denildi. IfW açıklamasında, koalisyon kurmak için ön görüşmeler yapan Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Partinin (SPD) temsilcilerinin 4 Mart’ta daha yüksek savunma harcamaları için anayasada borç freninin gevşetilmesi ve altyapı alanlarında acilen ihtiyaç duyulan yatırımlar için 500 milyar Euro’luk fon kurulması konusunda anlaşması, söz konusu yukarı yönlü revizyonun ana nedenleri olarak gösterildi.

Haberin Devamı

‘EK HARCAMALAR YENİ YATIRIMLARI TETİKLEYECEK’

Daha az kısıtlayıcı para politikasının yanı sıra ekonomik toparlanma ve kamu yatırımlarındaki artışın da ekonomik büyümeye katkıda bulunacağı belirtildi. Açıklamada, “Ek harcamalar yeni yatırımları da tetikleyecektir. Ekipman yatırımlarının 2026’da yaklaşık yüzde 5, inşaat yatırımlarının ise yaklaşık yüzde 4 artması bekleniyor” ifadeleri yer aldı. Alman ekonomisinin daha yüksek verimliliği engelleyen yapısal sorunlardan büyük ölçüde muzdarip olduğu da belirtilen açıklamada, “Sanayi son dönemde rekabet gücünü ve pazar payını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump’ın korumacı ticaret politikası da ekonomi üzerinde baskı oluşturuyor” değerlendirmesinde bulunuldu.

‘ALMANYA’YA YAPISAL DESTEK SAĞLAYABİLİR’

IfW Başkanı Prof. Dr. Moritz Schularick, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Planlanan savunma harcamaları doğru bir şekilde harcanırsa Almanya’ya yapısal destek sağlayabilir. Para Alman ya da Avrupalı şirketlere ve teknolojik savunma çözümlerine akmalı ki sivil sanayide inovasyondan faydalanabilsin” ifadesini kullandı. IfW Ekonomik Tahmin Müdürü Stefan Kooths da Alman ekonomisinin bu yıl durgun kalacağını belirterek, “Gelecek yıl planlanan mali teşvikle birlikte mevcut atıl kapasite, gözle görülür bir genişlemeye olanak sağlayacaktır. Bunun bir saman alevi olarak kalmamasını sağlamak için, dağıtım kapsamını genişleten, konumu güçlendirici reformlara ihtiyacımız var” değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

ALMAN EKONOMİSİ

Bu arada, Alman ekonomisi bölgedeki diğer ülkelere oranla daha büyük bir rol oynayan imalat sektöründeki kalıcı zayıflık nedeniyle kırılganlığını koruyor. Ekonomi, 2024’ün tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0.2 geriledi. Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçülme yaşandı. Ekonomi, 2023’te yüzde 0.3 daralmıştı. Almanya Merkez Bankasının (Bundesbank) ekonomiye ilişkin 24 Şubat’ta yayımlanan raporunda, kurulacak koalisyon hükümetinin zorlu ekonomik ortamda göreve başlayacağına işaret edilerek, temel eğilim açısından Alman ekonomisinin durgunluk içinde sıkışıp kalmaya devam ettiği aktarılmıştı.