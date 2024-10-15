Kickl, hükümet kurma yetkisi talep etti

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FPÖ lideri Kickl, basına yaptığı açıklamada, 29 Eylül’de yapılan genel seçimler sonrasında meclise giren partilerin aşırı sağcılarla hükümet kurmaya yanaşmaması üzerine Cumhurbaşkanı Van der Bellen’in hükümeti kurma yetkisini FPÖ’ye vermemesine tepki gösterdi. Kickl, Cumhurbaşkanı Van der Bellen’in hükümet kurulmasına ilişkin süreçte yaşanan çıkmazın çözüme kavuşturulması için 3 büyük partinin kendi aralarında görüşerek bir çözüm bulmaları yönündeki kararını ‘mantıklı bulmadığını’ belirterek, halihazırda kimsenin kendileriyle hükümet kurmak istemediğini, doğal olarak 3 parti arasında yapılacak görüşmenin sürece bir katkı sağlamayacağını ileri sürdü. Cumhurbaşkanının atması gereken en doğu adımının hükümet kurma yetkisini kendilerine vermek olduğunu ifade eden Kickl, merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve Başbakan Karl Nehammer’e çağrıda bulunarak kendisine yönelik uyguladığı engeli kaldırmasını istedi. Kickl, seçmenlerin FPÖ-ÖVP yani merkez sağ-sağ koalisyonuna oy verdiğini savundu.

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NE OLMUŞTU?

Avusturya’da 29 Eylül’de yapılan genel seçimi aşırı sağcı FPÖ’nün yüzde 28.85 oyla birinci sırada tamamladı. Ancak diğer partiler FPÖ ile hükümet kurmak istemediği için Cumhurbaşkanı Van der Bellen, hükümet kurma yetkisini hiçbir partiye vermedi. Van der Bellen, yaşanan süreci ‘siyasi çıkmaz’ olarak tanımlayarak, durumun çözüme kavuşturulması için 3 büyük partinin aralarında görüşerek, bir çözüm yolu bulmalarını istemişti.