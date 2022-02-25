Kıbrıslı Türkler, Londra’da ikinci kez bayrak protestosu yapacak!

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ÜÇ yıl önce bir Türk Belediye Meclisi üyesi, diğer yerel topluluklar gibi KKTC bayrağının da belediye binasının önündeki gönderde çekilmesi talebinde bulunmuştu. Belediye Meclisi bu talebe olumlu yanıt verince, KKTC bayrağı 15 Kasım 2021’de törenle göndere çekilmişti. Ancak Kıbrıs Rum Yüksek Komiseri’nin şikâyeti üzerine Belediye Başkanı Grace Williams, bayrağın indirilmesini emretti ve ayrıca KKTC bayrağının ve halkının İngiltere hükümeti tarafından tanınmayan bir topluluk olduğunu belirterek, bayrağın göndere çekilmesine izin verildiği ve onları üzdüğü için Rum toplumundan özür diledi.

Ayrıca, Türk kültüründe kutsal sayılan bayrak son derece saygısızca ve aşağılayıcı bir şekilde, yerde sürüklenerek ve bir meclis deposuna kaldırıldı. Ancak daha önce Waltham Forest’daki belediye binasının önüne Tibet’in yanı sıra, LGBT’ler ve diğer birçok azınlık grubunun bayrakları asılmıştı. KKTC bayrağının gönderden indirilmesine ilk tepki geçen yıl 9 Aralık’ta 30’dan fazla derneğin çatı kuruluşu Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA) tarafından organize edilmişti.Bu kez de 3 Mart akşamı saat 18.00- 20.30 saatleri için Belediye binası önünde protesto çağrısı yapıldı. CTCA Başkanı Ayşe Osman: “Yaklaşık 3 bin 100 kişi Belediye Başkanı’nın davranışını kınayan bir dilekçe imzaladı ve yüzlerce kişi şikâyet etmek için Waltham Forest Belediyesi’ne yazdı, ancak ne Cllr Grace Williams ne de Waltham Forest Belediye Meclisi, davranışlarından dolayı özür dilemediler” dedi.Osman ayrıca “Kıbrıslı Türkler vardır ve Kuzey Kıbrıs bizim etnik vatanımızdır. Diğer topluluklar gibi biz de kimliğimizle ve bayrağımızla gurur duyuyoruz. Kimsenin bizi dışlamaya, bize karşı ayrımcılık yapmaya ve Williams’ın yaptığı gibi bizi ırksal olarak aşağılamaya hakkı yok” diye konuştu. CTCA, Belediye Meclisi ile bir toplantı yapmayı talep etti. Williams, bölgede yaşayan toplulukla bir toplantı planladığını belirtse de, bugüne kadar bu toplantı için CTCA ile herhangi bir şekilde iletişim kurulmadı.