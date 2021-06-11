Kıbrıslı Türk kadın profesöre Kraliyet unvanı verildi

PROF. Ten Feizi, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı’nın davetlisi olarak bugün KKTC Londra Temsilciliği’nde misafir edildi. KKTC Londra Temsilciliği’nden yapılan basın açıklamasında, “Lefkoşa doğumlu değerli bilim insanımız Prof. Feizi ile ülkemiz ve yaptığı çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur. Moleküler Biyolog olan Prof. Feizi, Imperial College Glycosciences Laboratuvarı direktörü olup, glikanların yapısını ve işlevini ele alan araştırmalar yapmaktadır” ifadeleri yer aldı.