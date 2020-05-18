Kıbrıslı Türk çift, İngiltere’nin en zenginleri listesinde

SUNDAY Times, Kiamil çiftinin aile restoranında çalıştıktan sonra 1982’de hamburgerci açtıklarını ardından da zincirine dönüştürdüğünü, iyi bir gıda toptancısı bulamadıkları için de bir toptancı açtıklarını yazdı. Londra’da 1988’de JJ Foods adlı gıda toptancılarını açan çift, ülke genelinde 11 şubeye ulaştı ve müşterileri arasında kafeler, oteller, fast food restoranları, okullar ve hastaneler bulunuyor.

JJ Food Service’in CEO’su Kiamil, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi tarafından geçen yıl düzenlenen gala gecesinde 2019’un en başarılı Kıbrıslı Türk iş insanı seçilmişti. Ödül alanlar arasında moda tasarımcısı Hüseyin Çağlayan, Barones Meral Hüseyin-Ece, oyuncu Tamer Hassan, Liverpool Futbol Kulübü’nde ve İngiltere 21 Yaş Altı Milli Takımı’nda oynayan Rhian Brewster’de vardı. 25 KADIN MİLYARDER VAR

1989’dan bu yana yayımlanan Sunday Times’ın en zenginler listesinin bu yılki birincisi ise 16.2 milyar sterlinlik servetiyle Dyson elektrik süpürgelerinin kurucusu ve mucit James Dyson. Kadın milyarderlerin sayısı ise bu yıl 25 oldu. Harry Potter romanların yazarı J. K. Rowling 795 milyon sterlinlik servetiyle listeye 34’üncü sıradan girerken, ünlü yıldız Rihanna 468 milyon sterlinle 48’inci, futbolcu David Beckham’ın eşi Victoria Beckham 370 milyon sterlinle 62’inci sırada yer aldı.