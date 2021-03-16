Kıbrıslı Türk Barones’e ‘İnanılmaz Kadın’ ödülü

BARONES Meral Hüseyin Ece, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu harika organizasyonun verdiği ‘İnanılmaz Kadın’ EBB 2021 Uluslararası Kadınlar Günü Ödüllü’ne layık görülmekten çok onur duyuyorum” dedi. EBB’nin internet sitesinden ve sosyal medya hesabından yapılan duyuruda Barones Ece’nin parlamentoya giren Kıbrıs Türk kökenli ilk kadın olduğu vurgulandı.

ÖZGEÇMİŞİNE DE YER VERİLDİ

Barones Ece İngiltere’ye göç eden ilk Kıbrıslı Türk ailelerden birinin çocuğu olarak 1955’te İngiltere’de dünyaya geldi. Ece, Sanat Tarihi ve Güzel Sanatlar eğitimi aldı. Barones Ece Londra’daki Türk toplumunun yoğun olarak yaşadığı Islington Belediyesi’nde uzunca bir dönem, Liberal Demokrat Parti’den Belediye Meclis üyeliği yaptı. Barones Ece çalışmaları nedeniyle 2009 Ocak ayında Kraliçe II. Elizabeth tarafından ‘Order of British Empire’ (OBE) liyakat nişanı ile ödüllendirildi.

BARONES UNVANI ALDI

Kasım 2009’da Birleşik Krallık Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu’na delege olarak atanan deneyimli Kıbrıslı Türk siyasetçi, uzun yıllar hizmet verdiği ve Islington bölgesinde Belediye Meclis üyeliğini yürüttüğü Liberal Demokrat Parti tarafından aday gösterilmesi üzerine, 28 Mayıs 2010 tarihinde Barones unvanını alarak Lordlar Kamarası üyeliğini kazanan ilk Kıbrıslı Türk oldu.