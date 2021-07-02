Kıbrıs, Türkiye ve İngiltere üçgeni arasında ‘unutamadıkları’nı yazdı!

TİMUR Öztürk, 1980-2020 yılları arasında, 40 yıl boyunca dünyanın çeşitli ülkelerinde habercilik yaparken başından geçenleri 27 konu başlığı altında bu kitapta topladı. Öztürk’ün, KKTC Halkın Sesi gazetesinde başlayan gazetecilik macerası, Kıbrıs, Türkiye ve İngiltere üçgeni arasında devam etti. 1982 yılında Kıbrıs Postası gazetesinin İngiltere muhabiri olarak çıktığı yola, 1991-1998 yılları arasında Türkiye’de devam etti.





CNN TÜRK İNGİLTERE MUHABİRLİĞİ YAPTI

Show TV, Kanal D, Star TV, CNN Türk gibi ulusal kanalların yanı sıra Türkiye genelinde yerel yayın organlarında da program yapımcılığı ve muhabirlik yaptı. 1994 yılında Milas Radyo Televizyon Genel Yayın Yönetmeni olarak RTÜK’ün ilk kapatma cezasını alan kişi olarak resmi kayıtlara geçti. ‘Sıcağı Sıcağına’, ‘Temiz Eller’, ‘Böyle Gitmez’, ‘Söz Fato’da gibi bir dönem efsaneleşmiş televizyon programlarına emek verdi. 1998 yılında tekrar İngiltere’ye dönerek CNN Türk İngiltere muhabirliği yaptı. Kitabın yayıncısı Press Dionysus kitabın arka kapağında şunları yazdı; Bu kitap, Timur Öztürk’ün 40 yılı aşan gazetecilik serüveninde biriktirdiği anıların bir derlemesi niteliğini taşıyor. Bu anılar sayesinde okuyucu; 1980’li yılların Kıbrıs’ından İngilteresi’ne, oradan da 1990’lı yılların Türkiyesi’ne uzanan yolculuklara çıkarken aynı zamanda Türkiye’nin yakın tarihine ilişkin bir hafıza tazelemesi de yapıyor.

RADYO YAYINCILIĞI YAPIYOR

Uğur Mumcu’dan Ahmet Kaya’ya, Asil Nadir’den Mehmet Ali Ağca’ya kadar dönemin pek çok tanıdık siması da bu yolculukta okuyucuya eşlik ediyor. ‘40 Yılın Hikâyesi-Unutamadıklarım’ bir anı kitabından ziyade Türkiye’nin yakın tarihinin bir panoraması olarak değerlendirilebilir. 1983 yılından günümüze Barış Radyosu, Londra Cemaat Radyosu, Londra Türk Radyosu, Radyo 90, Radyo Umut, Bizim FM, Radyo Anadolu, Mega Radyo gibi çeşitli radyo kanallarında programlar yapan Öztürk halen Radyo Cesur’da radyoculuk kariyerini sürdürüyor. Kitap, www.pressdionysus.com adresinden sipariş verilmesinin yanı sıra, 665 High Rd, London N17 8AD adresindeki Fieldseat Organic Cafe’den temin edilebilir.