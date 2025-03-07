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Kıbrıs Türk kadını, her zaman azmin simgesi oldu

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#Londra#KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu#AVRUPADAN HABERLER
Kıbrıs Türk kadını, her zaman azmin simgesi oldu
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 16:35

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve eşi Prof. Dr. Oya Ertuğruloğlu, Londra’da ‘Dünya Kadınlar Günü’ nedeniyle düzenlenen davette, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Etkinlikte, Dışişleri Mensupları ve Eşleri Derneği (DİMED) Başkanı Prof. Dr. Ertuğruloğlu’nun ‘Tarihsel Süreçte Türk Kadını ve Sürdürebilirlik’ konulu bir konuşma yaptı.

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KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin’in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, eşi Sevcan Ertaş, Barones Hooper, Türkiye’nin Londra Büyükelçiliği müsteşarları Elvan Hacıefendioğlu, Aslı Yılmaz, Birinci Katip Pınar Koç, KKTC Dışişleri Bakanlığı’ndan Aysan Mullahasanoğlu Atılgan, Bahar Özbay, Gizem Alpman, KKTC Londra temsilciliğinden muavin konsoloslar Esma Eroğlu, Mustafa Erçakıca, İsmail Şahinoğlu, Basın Ataşesi Esra Emin ile politikacılar, sivil toplum temsilcileri, iş insanları, akademisyenler katıldı.

Kıbrıs Türk kadını, her zaman azmin simgesi oldu

Büyükelçi Ertaş’ın eşi Sevcan Ertaş, Ülkü Alemdar, Büyükelçi Osman Koray Ertaş

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KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Çimen Keskin, bu özel akşamda kadınların gücünü, direncini, başarılarını kutlamak ve kadınların önemli rollerini vurgulamak için bir araya geldiklerini ifade etti. Büyükelçi Keskin, “Kıbrıs Türk kadını, her zaman ilerlemenin ve azmin simgesi olmuştur. Kadınlarımız iş dünyasından, eğitime, sağlıktan sanata kadar yaşamın her alanında gurur veren başarı hikâyeleri vardır. Bu duygularla, bu özel akşamda tüm kadınlarımıza en içten tebriklerimi sunuyorum” dedi.

Kıbrıs Türk kadını, her zaman azmin simgesi oldu

Prof. Dr. Oya Ertuğruloğlu

İFTAR YEMEKLERİ İKRAM EDİLDİ
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun eşi DİMED Başkanı Prof. Dr. Oya Ertuğruloğlu, Kıbrıs’ta kadınlara yönelik eğitim ve çalışma hayatının kısaca tarihçesini anlattı. Adada 1930 yıllarına kadar kadınların hasta bakıcılığı, terzilik, ebelik, şapkacılık, bahçe ve tarla işleri gibi işlerde çalıştığını anlatan Prof. Ertuğruloğlu, Kıbrıs’ta ilk ve tek kan bankasını kuran Melahat Hacı Bulgur’dan da bahsetti. 1940’lı Yıllar içinde Türk kadın derneklerinin sayısının arttığına dikkati çeken Prof. Ertuğruloğlu, 1996 yılında kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi olan CEDAW’ın Meclis’ten geçirildiğini söyledi. İlgiyle dinlenen konuşmadan sonra davetlilere iftar yemeği ikram edildi.

Kıbrıs Türk kadını, her zaman azmin simgesi oldu
Gecede, KKTC Dışişleri Bakanlığı diplomatlarından Ülkü Alemdar, kendi yazdığı şiirlerinden oluşan ‘Zümrüdü Anka Yolunda’ adlı kitabını okuyucularına imzaladı. Kitabın gelirinin DİMED’e verileceği belirtildi.
Kıbrıs Türk kadını, her zaman azmin simgesi oldu

Kıbrıs Türk kadını, her zaman azmin simgesi oldu

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#Londra#KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu#AVRUPADAN HABERLER

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