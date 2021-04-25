‘Kıbrıslı Türkler 53 yıl daha kaybedemez’

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay’ın 10 Şubat’taki ziyaretinde Ada’da iki ayrı halk, iki ayrı egemen devlet ve iki ayrı demokrasinin olduğunu söylediğine dikkati çeken platform, Oktay’ın, “Egemen, eşit, bağımsız, iki devletli antlaşmadan başka çıkış yolu yoktur, bu konuda netiz. Çözüm için egemen eşitliğe dayanan, iki devletli çözüm müzakere edilmelidir” dediğini hatırlattı. Temsil ettikleri sivil toplum örgütlerinin de bu açıklamaya tam destek verdikleri belirtilen platformun açıklamasında, şöyle denildi: “53 yıldır devam eden görüşmelerden adil ve kalıcı bir çözüm üretilemedi. Türk tarafı her zaman iki tarafın da kabul edeceği özverili ve uzlaşmacı tavır sergilerken, Rum tarafı hiçbir esneklik göstermediği gibi, Kıbrıs Türk halkı ile başta yönetim yetkisi olmak üzere hiçbir şeyi paylaşmayı kabul etmemekte. Türk tarafının 2004 referandumda Annan Planı’nı kabul etmesine ve 2017’de Crants Montana’da toprak dâhil ciddi tavizler vermesine rağmen, Rum tarafı reddetti. Kıbrıs Türk halkı 53 yıl daha kaybedemez. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uluslararası toplumun içinde yerini almalıdır. AB tarafından da söz verildiği şekilde ambargolar kalkmalı, gençlerimiz düzenlenen uluslararası müsabakalarda artık yerlerini almalı.”

‘HAKLAR GÖZ ARDI EDİLMEMELİ’

İki devletli çözüm Platformu, Ocak sonunda Britanya Kıbrıslı Türkler Derneği’nin (BTCA) Kıbrıs’ta Federal bir çözüm ihtimali olmayacağı kararına varmasından sonra kurulan bir çatı kuruluşu. Platform, amacını ‘“KKTC, Türkiye, İngiltere ve diğer ülkelere dağılmış olan Kıbrıslı Türklerin sesinin duyurulması’ olarak tanımlıyor. Platform, prensiplerini de Kıbrıs Türk halkının haklarının göz ardı edilmemesi, kendi kendini yönetme hakkı, kendi dilini konuşma hakkı, kendi dinini ve kültürünü serbestçe yaşama hakkı, eğitimde fırsat eşitliği, uluslararası örgütlere katılım hakkı, serbest dolaşım ve ekonomik özgürlük, zulüm ve saldırıdan uzak, korkusuzca yaşama hakkı olarak sıralıyor.