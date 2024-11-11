Kibele’nin Kızları’yla Atatürk’ü anma gecesi

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OYUN ve aynı ismi taşıyan film, Anadolu kökenli mitolojik Ana Tanrıça Kibele’yle ilgili efsanelerden ve Jeanned’Arc, Frida Kahlo, Coco Chanel, Manal Al-Sharif, Maya Angelou, Ruth Bader Ginsburg ile Kurtuluş Savaşı kahramanlarından ‘Kara Fatma’ gibi güçlü kadınların hayatlarından esinleniyor. Almanca altyazılı film ve Kara Fatma’yı canlandıran Çiğdem Özkurt Spickermann’ın canlı performansı, aralarında Türkiye’nin Frankfurt ve Mainz başkonsolosluklarından diplomatların da yer aldığı tiyatro ve sinemaseverler tarafından izlendi. Berlin Türk Musikisi Konservatuarı’nın (BTMK) yapımcılığını üstlendiği, Arda Eşberk’in yazıp yönettiği ve koreografisini Sinem Özyavuz’un yaptığı Kibele’nin Kızları oyunu, ilk kez Berlin’de 2020 yılında Berlin’de sahnelenmişti. Koronavirüs salgınından kaynaklanan sınırlamalar nedeniyle verilen zorunlu aradan sonra yeniden sahnelenmeye başlanan oyun, bu arada filme de alınmış ve ilk kez 2022’de yine Berlin’de gösterilmişti.

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‘3.5 AYDA HAZIRLANDIK’

Berlin’den sonra Frankfurt, Stuttgart ve Bodrum’daki festivaller kapsamında seyirciyle buluşan film ve oyunun ITF’deki gösteriminin ardından sahneye gelen Arda Eşberk ve ekibi izleyicilerin sorularını yanıtlarken, eserin 3.5 ay bir kısa sürede, iki oyuncu hariç, profesyonel olmayan bir ekip tarafından hazırlandığına dikkati çektiler. Sahne tecrübesi olmayan kadınların, kendi içlerindeki kahramanı uyandırarak kişisel mücadelelerini ve gelişimlerini bu eserde yansıttıklarını anlattılar. Söz alan izleyicilerin hepsi oyunu çok beğendiklerini belirtirken, ‘Kara Fatma’ bölümünde duygulanıp, ağladıklarını söyleyenler de oldu.

Oyunun bir Hollywood filmi olmadığını vurgulayan ve bu gösteriyle “Görücüye çıktık” diyen yönetmen ve oyuncu Arda Eşberk, kendi adını taşıyan ve Berlin-Frankfurt eksenli çalışan dans akademisinin çalışmalarını önümüzdeki dönemde de sürdüreceğini, ilk dönemlerde karşılaştıkları, tiyatro gösterilerini ve film çekimlerini de etkileyen teknik eksiklikler ve aksaklıkları aşarak yeni ‘Kibeleler’ kazanarak ilerleyeceklerini söyledi.