‘Kibele’nin Kızları’, Türkiye ve Avrupa turuna çıkacak

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YAZAR ve yönetmenliğini Arda Eşberk’in yaptığı oyun, ilk olarak 8 Mart 2020 yılında sahnelenmişti. Prömiyerin hemen ardından korona salgının patlak vermesinden sonra gösterilerine ara verilen oyunda, dünya çapında kahramanlıklarıyla iz bırakmış 9 kadının hikâyesi anlatılıyor. Amatör oyuncuların yer aldığı oyun, 20 Mart’ta Berlin Ernst Reuter Salonu’nda yenilenmiş bölümüyle izleyicilerin karşısında olacak. Arda Eşberk, oyunda Kibele karakterini canlandıran Stuttgart merkezli BEM Halk Dansları topluluğu yöneticisi Sinem Özyavuz ve BTKM Genel Müdürü Halime Karademirli oyun hakkında bilgi verdi. Eşberk ‘Kibele’nin Kızları’ adlı oyunu, ‘Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler’ adlı dünyada iz bırakan 100 kadının hikâyesinden esinlenerek yazdığını söyledi. Her insanın, özellikle de kadınların kendilerinin içindeki kahramanı uyandırması ya da keşfetmesi gerektiğini belirten Eşberk, oyunun yapımcılığını üstlenen Halime Karademirli’yi de kahraman bir kadın olarak niteledi:

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‘ALMANYA’DAKİ KAHRAMAN KADINLAR’

“BTMK ve Halime Karademirli ile yolculuğumuz Nisan 2019’da başladı. O dönemde ‘Kahraman Kadınlar’ ekibimiz vardı. Ben de ‘Kahramanın Yolculuğu’ kavramını gündelik hayata taşımak ve bunu sahnelemek istedim. Kitabımın özünde de herkesin kendi hayatının kahramanı olduğu ana fikri var. ‘Kibelenin Kızları’ modern çağda yolunu kaybedenlere, bakmaları gereken yerin kendi içleri olduğunu ve zorluklarla mücadele ederken gerekli kaynaklara sahip olduklarını hatırlatmayı hedefliyor. Hepsi amatör, hatta hiç sahne tecrübesi olmayan kadınlarla yola çıktık. Hepsi Almanya’daki kahraman kadınlardı. Kibele hepimizin annesidir. Anadolu’nun bağrından çıkan ve bütün dünyayı sarıp sarmalayan bir kült. Almanya’dayız, iki farklı kültür ve iki farklı inanç sistemi Kibele üzerine kurulu. Kibele, her şeyi birleştiren, politika üstü, inançların ötesinde, toplumsal ve sosyolojik olarak birleştirici bir simge. İşte bu noktada ‘Kibele’nin Kızları’ içimizdeki kahraman kadınların sahip çıktığı bir proje.”

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‘TÜRKİYE’DE DE SAHNELENECEK’

BTMK yöneticisi Halime Karademirli ise oyunu sadece Almanya’da değil, Türkiye’de de sahnelemek istediklerini söyledi. Bu konuda Kültür Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve belediyelerle yaptıkları görüşmelerin olumlu geçtiğini ifade eden Karademirli, “Haziran ayının başından itibaren Gaziantep, Adana, Antakya, Afyon’a oyunu taşıma düşüncesindeyiz. Hatta bu oyunun New York’ta da sahnelenmesi için bize istekler oldu. Oyunumuzun yüzü de Avrupa’ya dönük olacak. Böylece ülkemizin tanıtımına da katkı sunmak istiyoruz. O gün sahnemiz de tam bir bahar gibi olacak. O nedenle tüm Berlinlileri 20 Mart’ta daha büyük bir salon olan Ernst-Reuter-Saal’e bekliyoruz” dedi. BEM dans topluluğu yöneticisi Sinem Özyavuz da oyun için özel olarak lirik dans eğitimi aldığını ve projenin en başından bu yana çok büyük ilgi gördüğünü söyledi. Oyunda kullanılan müziklerin telif hakları için Hollywood’un büyük yapımcılarıyla temasa geçtiklerini belirten Özyavuz, onların da bu projeye katkı sağlamak amacıyla müziklerin kullanım haklarını verdiklerini belirtti.