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‘Kibele’nin Kızları’ ikinci kez sahnede

#Kibele’Nin Kızları#BTKM#Ernst Reuter
‘Kibele’nin Kızları’ ikinci kez sahnede

Berlin Türk Musikisi Konservatuvarı’nın (BTKM) koronavirüs salgını öncesinde 8 Mart 2020’de ilk kez sahnelediği ‘Kibele’nin Kızları’ adlı tiyatro oyunu, ikinci kez izleyiciyle buluştu. Ernst Reuter Salonu’nda gerçekleştirilen gösterinin sürpriz konuğu ise resmi ziyaret için Berlin’e gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı oldu.

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GÖSTERİ sonrası oyuncuları tebrik eden Faruk Kaymakçı, “Kadınlar güçlenmeden dünyaya adalet, barış ve istikrar gelmesi mümkün değil” dedi. Oyunu Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Sen, Başkonsolos Rıfkı Olgun Yücekök ve SPD’li eyalet Milletvekili Derya Çağlar da izledi. Yönetmenliğini Arda Eşberk’in yaptığı ve amatör oyuncuların sahne aldığı oyunda, dünya çapında kahramanlıklarıyla iz bırakmış 9 kadının hikâyesi anlatılıyor. Oyunda Kibele karakterini canlandıran Stuttgart merkezli BEM Halk Dansları topluluğu yöneticisi Sinem Özyavuz da koreografileri gerçekleştirdi.

‘Kibele’nin Kızları’ ikinci kez sahnede
Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı ve Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, gösteri sonrası oyuncularla bir araya geldi.

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Aynı zamanda oyunun senaryosunu da yazan Arda Eşberk, Kibele’nin Anadolu’ya ait mitolojik bir figür olduğunu belirtirken, “Kibele, Anadolu’nun bağrından çıkan bir mitostur. Bugün bütün dünyayı saran kült bir figür haline geldi. Kibele, her şeyi birleştiren, politika üstü, inançların ötesinde, toplumsal ve sosyolojik olarak birleştirici bir simgedir” dedi. BTKM Genel Müdürü Halime Karademirli de ‘Kibele’nin Kızları’nı bu yıldan itibaren Almanya genelinde ve Türkiye’de sahnelemek istediklerini söyledi.

‘Kibele’nin Kızları’ ikinci kez sahnede

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#Kibele’Nin Kızları#BTKM#Ernst Reuter

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