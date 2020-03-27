KfW Bankası yardım için 100 bin talep bekliyor

BANKA Sözcüsü “Koronavirüsten etkilenen küçük ve büyük işletmelerin tümünün talebini hızlıca yerine getirmek için çabamızı sürdüreceğiz. Büyük miktarda da kredi talepleri geliyor. Ancak kredi başvurularının odağını bir milyon Euro’luk başvurular oluşturuyor. Biz 100 bine kadar başvuru yapılacağından yola çıkarak hazırlıklarımızı yaptık” dedi. Krizden sadece küçük esnaf değil, büyük otomobil üreticileri ve hava taşımacılığı yapan dev şirketler de etkilendi. Geçen çarşamba gününden beri işletmeler ve büyük şirketler çalıştıkları bankalar üzerinden kredi başvurularını yapmaya başladı. ALTMAIER: MÜMKÜN OLDUĞU KADAR HIZLI

Devletin oluşturduğu fonlar bankaların kredi verirken girdikleri riski üstlendiği için taleplerin büyük bölümünün karşılanması bekleniyor. KfW Bankası küçük ve orta ölçekli firmaların yatırım risklerinin yüzde 90’ına kadar üstlenmesi küçük işletme sahiplerinin kredi almasını kolaylaştıracak. Kredilerin geri ödenme süresi de alınan miktara bağlı olarak beş yıldan başlayacak. Federal Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, kredilerin mümkün olduğu kadar bürokratik engellerle takılmadan verileceğinin garantisini verdi. Altmaier, “Kredi ödemeleri mümkün olduğu kadar hızlı yapılacak” dedi. Almanya Ticaret Odası Başkanı Eric Schweitzer ise yaptığı açıklamada “İşletme sahiplerinin sinirleri bozuk. Yardımlar gecikmemeli. Birçok kişinin şimdiden ihtiyacı var” sözleriyle kredi taleplerinin en hızlı şekilde karşılanmasının önemine işaret etti.