Kevin-Prince Boateng, Hertha Berlin'de

Alman ekibinden yapılan açıklamada, Boateng’in evine döndüğü belirtilerek, 34 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Hertha Berlin’in üst yöneticisi Fredi Bobic; Boateng'in, takımı, Bundesliga'yı ve Berlin’i bildiğini ve alışma dönemine ihtiyaç duymadığını söyledi. Bobic, uzun yıllar üst seviyede futbol oynayan Ganalı futbolcunun takım için bir kazanç olduğunu kaydetti.

Berlin doğumlu olan ve Hertha Berlin altyapısından yetişen Boateng de kariyerini bu kulübe borçlu olduğunu belirterek, "Bunu hiç unutmadım. Buraya bir şeyleri geri vermek için geldim." dedi.

2005-2007 yıllarında Hertha Berlin'de forma giyen Boateng, futbolculuk kariyerinde ayrıca Tottenham Hotspur, Milan, Schalke 04, Eintracht Frankfurt ve Beşiktaş'ta oynamıştı.