Keup’taki Türk esnafın yarası hâlâ kapanmadı

9 Haziran 2004’te Türklerin yoğun yaşamasından dolayı ‘Küçük İstanbul’ olarak bilinen Keup Caddesi’nde işlettikleri kuaför dükkânının önünde patlayan bomba sonucu yaralanan Yıldırım kardeşler, saldırının yıl dönümünde ve saldırıya uğradıkları yerde açıklamada bulundu. Saldırıda ağır yaralanan Hasan Yıldırım, o günden bugüne çok acılar çektiklerini, mağdur oldukları halde suçlu muamelesi ile karşılaşmalarının ise kendilerine çok ağır geldiğini ve üzdüğünü söyledi. O gün saat 15.50’de iş yerinin önünde olduğunu ve büyük bir patlama sonucu yaralandığını belirten Yıldırım, şunları söyledi: “O an tam şu an bulunduğumuz yerdeydim. Zordu bizim için, çok acılar çektik. Ne kadar unutmaya çalışsak da hâlâ yaşanan ırkçı saldırılar yeniden hafızamızda, tazeliyor maalesef, yine aynı acıları hissediyoruz ve bu şekilde yaşıyoruz. Umarız bu olaylar tekrarlanmaz. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Yetkililerden şunu bekliyoruz, bu olayları yapan saldırganlar yakalanıp yargılandığı zaman gereken en ağır cezalar verilmeli ki, en azından caydırıcı olsun.” ‘UNUTTURMAYACAĞIZ’

NSU’lu teröristlerin bisiklete bağladıkları 5.5 kilogram ağırlığındaki çivili bomba düzeneğini patlatılması sonucu iş yeri büyük hasar gören Özcan Yıldırım, olayın üzerinden 16 yıl geçmesine rağmen hiçbir şeyin değişmediğini ve aynı acının hâlâ içlerinde olduğunu söyledi. Yaşanan bu ırkçı saldırıları unutmadıklarını, asla da unutturmayacaklarını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu: “Almanya’da hâlâ ırkçı terör saldırısına uğrayanlar var. Hanau’da yakın zamanda büyük bir saldırı oldu. Ayrıca Kassel, Halle’de saldırılar oldu. Hangi birini sayayım, bu saldırılar hiç durmadan devam ediyor. Bize yapılan saldırıyı unutturmamak için elimizden geleni yapacağız. NSU davası yıllarca sürdü ve iki üç kişiye ceza vererek konuyu kapattılar. Karar vicdanları rahatlatmadı. İki kişinin zaten yakalanmak üzereyken intihar ettikleri söylendi. Ellerinde bir kadın kaldı, uzun süre yargılayıp ömür boyu hapis cezası verdiler ancak bu olaylar üç kişiyle olacak şeyler değildi. Bu seri cinayetler, bombalama olayları bir terör örgütünün işiydi, üç kişiye ceza vererek olayı kapattılar.” NASIL OLMUŞTU?

Terör örgütü NSU, 2000-2007 yıllarında işlediği ırkçı cinayetlerin yanı sıra Keup Caddesi’ne bombalı saldırı düzenleyerek Türklerin yoğun yaşadığı bölgede kitlesel ölümler planlamıştı. NSU tarafından 9 Haziran 2004’te gerçekleştirilen saldırıda can kaybı yaşanmamış ancak 5.5 kilogram ağırlığındaki bombayla etrafa saçılan yaklaşık 700 çivinin vücutlarına isabet etmesi sonucu 6’sı ağır 22 kişi yaralanmıştı.