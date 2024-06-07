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Keup saldırısının 20’nci yılına ‘birlikte’ anma

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#ALMANYA#KEUP SALDIRISI#Anma
Keup saldırısının 20’nci yılına ‘birlikte’ anma
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 11:29

Almanya’nın Köln kentinde ‘Küçük Türkiye’ olarak bilinen Mülheim kesimindeki Keup Caddesi’nde 9 Haziran 2004 tarihinde bazıları ağır olmak üzere 22 kişinin yaralandığı ‘çivili bomba’ saldırısının 20’nci yıl dönümü vesilesiyle olay bölgesinde anma ve ‘kültür şenliği’ etkinlikleri düzenlenecek.

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PAZAR günü gerçekleştirilecek etkinliğe Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Başbakanı Hendrik Wüst de katılarak birer konuşma yapacak. Farklı kültürlerden insanların bir araya gelerek dayanışma içinde olduklarını simgeleyen Birlikte (birlikte-gemeinsam-zusammen-заедно-baham-împreună-μαζί) Anma ve Kültür Festivali adı altında düzenlenecek etkinlikte, birliktelik ve dayanışma sergilenecek. Öğleden önce başlayacak ve akşam geç saatlere kadar devam edecek kültürel etkinlikte, Mehmet Akbaş’ın yönettiği Kültürlerarası Koro, Michael Kokort’un yönettiği St. Stephan Köln Gençlik Orkestrası Korosu, Ata Canani ve Eco Fresh’in (Ekrem Bora) yanı sıra birçok müzisyen ve grup sahne alacak. Ayrıca ‘çivili bomba’ saldırısında yaralananlardan bazıları ile Keup Caddesi’ndeki esnaflardan bazılarıyla da söyleşiler de yapılacak.

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NE OLMUŞTU?
9 Haziran 2004 tarihinde Keup Caddesi’ndeki bir berber dükkanının önüne bırakılan bisiklet havaya uçurularak şiddetli bir patlama oldu. Çevreye yüzlerce çivi saçılırken, en 22 esnaf ve caddede dolaşan vatandaş yaralandı. Alman makamları saldırının arkasında ırkçı bir motif görülmediğini, şahıslar veya gruplar arasında mafya hesaplaşması olduğunu savundular. Ancak aradan 7 yıl geçtikten sonra saldırının, Almanya’da 2000-2007 yıllarında 8 Türk’ü, bir Yunanlı ve bir Alman kadın polisi katleden aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) teröristleri tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Keup saldırısının 20’nci yılına ‘birlikte’ anma


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#ALMANYA#KEUP SALDIRISI#Anma

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