Keup Caddesi Esnafları Başkanı Şahin, iş insanı Özkan ile evlendi

KÖLN Keup Caddesi Esnafları Başkanı Meral Deko’nun sahibi Meral Şahin, kendisi gibi işletmesi olan Marka İstanbul kuyumcusu Muhammed Dursun Özkan ile evlendi. Aile bireyleri arasında yapılan düğün törenine belediye ve siyasi partilerden de davetlilerin katıldığı öğrenildi. Meral Şahin, Alman kamuoyunda siyasilerden milletvekilleri ve cumhurbaşkanına kadar bilinen isim.

ÇİVİLİ BOMBA OLAYININ PEŞİNİ BIRAKMADI

Şahin her yıl Keup’ta patlatılan çivili bomba yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle olayın kapanmamamı için mücadele veriyor. 2015 yılında Cumhurbaşkanı Joachim Gauk’un elinden Almanya Şeref Madalyası alan Şahin, 9 Haziran 2004 yılında NSU tarafından çivili bomba konulduğu caddenin uzun yıllardır başkanlığını yapıyor.