Keukenhof bu yıl kapılarını internetten açtı

KORONAVİRÜS karantinası sebebiyle ziyaretçilere kapalı olan bahçenin yetkilileri, tüm bahçeyi 360 derece çekerek sosyal medyadan yayınladı. Hollanda’nın Lisse kentinde bulunan dünyaca ünlü lale bahçesi Keukenhof’da, her yıl yaklaşık 7 milyon lale ekiliyor. Bahar aylarında lalelerin çiçek açmasıyla binlerce kişinin gezdiği bahçe, bu yıl koronavirüs salgınına yenik düştü. Ziyaretçiler bu yıl çiçek açan milyonlarca laleyi internet üzerinden geçecek.