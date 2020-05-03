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Avrupa
DHA / Fotoğraflar: AP
Haber Giriş: 03.05.2020 - 11:22,Son Güncelleme:

Keukenhof bu yıl kapılarını internetten açtı

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Keukenhof bu yıl kapılarını internetten açtı
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Hollanda’nın dünyaca ünlü lale bahçesi Keukenhof, bu yıl kapılarını internet üzerinden açtı. Baharın gelmesiyle milyonlarca çiçek açan lale bahçesi, aynı zamanda Avrupa’nın Bahçesi olarak da biliniyor.

KORONAVİRÜS karantinası sebebiyle ziyaretçilere kapalı olan bahçenin yetkilileri, tüm bahçeyi 360 derece çekerek sosyal medyadan yayınladı. Hollanda’nın Lisse kentinde bulunan dünyaca ünlü lale bahçesi Keukenhof’da, her yıl yaklaşık 7 milyon lale ekiliyor. Bahar aylarında lalelerin çiçek açmasıyla binlerce kişinin gezdiği bahçe, bu yıl koronavirüs salgınına yenik düştü. Ziyaretçiler bu yıl çiçek açan milyonlarca laleyi internet üzerinden geçecek.

Keukenhof bu yıl kapılarını internetten açtı

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