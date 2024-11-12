Kesin dönüş yapan denetleniyor

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“HOLLANDA, Türkiye’ye dönüş yapan malulen emekli vatandaşların maaşlarında kesintiye gitmeye başladı. Hollanda Sosyal Güvenlik Kurumu (UWV), son dönemde bu vatandaşları kapsamlı kontrollere çağırarak yeni değerlendirmelerde bulunuyor. Bu denetimlerin sonucunda, birçok Türkiye kökenli vatandaş ‘çalışmaya uygun’ olarak sınıflandırılıyor. Hollanda’nın aşırı sağ eğilimli yeni hükümetinin getirdiği bu sıkı politika, Türkiye’ye geri göç etmiş ve WIA (İş Göremezlik Yasası) kapsamında sosyal yardım ödeneği alan Türk vatandaşlarını da olumsuz etkiliyor. UWV’nin giderek daha katı hale gelen bu uygulamaları, özellikle gelirleri asgari ücret seviyesinde olan ve belirli şartları sağladıklarında Toeslagenwet kapsamında ek yardım alan vatandaşlar için kesintilere yol açıyor. Türkiye’de ikâmet eden Türkiye kökenli emeklilerin bu yardımlarının kesilmesi büyük bir mağduriyet yaratırken, geri göç eden vatandaşlar için ciddi bir endişe kaynağı haline geldi.”