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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 29.07.2020 - 13:50,Son Güncelleme:

Kesimhanelere yeni düzenleme

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Kesimhanelere yeni düzenleme
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Almanya Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil’ın hazırladığı ve kesimhanelerin çalışma koşullarını düzenleyen yasa tasarısı, Bakanlar Kurulu’nda kabul dildi.

TASARI yasalaşırsa, 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren kesimhanelerde artık taşeron firmalara bağlı işçilerin çalışmasına izin verilmeyecek. Ayrıca sözleşmeli ve geçici işçi de alınmayacak. Kesimhaneler, yeni yıldan itibaren daha sık kontrol edilecek. Yeni tasarıya kesimhane sahipleri ve işverenler ise karşı çıkıyor. İşletme sahipleri tasarıyla birlikte et fiyatlarının artacağını ileri sürüyor. Bakan Heil ise et fiyatlarının yeni düzenlemelerle artacağına yönelik iddiaları kabul etmiyor.

 

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