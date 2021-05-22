Kesilen aylıklara da zamlar uygulanacak

Aylık bağlandıktan sonra kısa süreli çalışması bulunması nedeniyle kanun değişikliği öncesi aylıkları kesilenlere yönelik uygulamalara açıklık getiren genelge uyarınca, bu durumda olanların yeniden aylık bağlatabilmeleri için, yazılı başvuruda bulunmaları gerekiyor.

ZAMLAR AYLIKLARA UYGULANACAK

Bu uygulamaya ilişkin genelgede, şu ifadeler yer aldı:

“3201 sayılı kanuna göre borçlandığı hizmetler esas alınarak aylık bağlandıktan sonra yurtdışında kısa süreli çalışması bulunduğu ve tespit tarihi itibariyle bu çalışmanın devam ettiği 26.6.2020 tarihinden önce tespit edilerek aylıkları kesilenlere bu tarihten sonra yeniden aylık bağlanabilmesi için yazılı başvuru şartı aranacaktır. Başvuru tarihi itibariyle aylık bağlanması için aranan şartların yerine gelmiş olması halinde kesilen aylıklar, varsa aylıklarda meydana gelen artışlar da uygulanmak suretiyle başvuru tarihini takip eden ödeme dönemi başından geçerli olmak üzere yeniden ödenmeye başlanacaktır.”

Örnek:

15.5.2020 tarihinde yapılan tespite istinaden, 1.8.2017 tarihinden geçerli olmak üzere kanunun 4/1-(b) bendi kapsamında yaşlılık aylığı sigortalı (İ)’nin 3.5.2019 tarihi itibariyle Almanya’da kısa süreli çalışmasının bulunduğu ve bu çalışmanın halen devam ettiği tespit edilerek ödenmekte olan aylığı 27.5.2019 tarihi itibariyle kesilerek yersiz ödenen aylıklar tahsil edilmiştir. Kesilen aylığın bağlanması için 20.4.2021 tarihinde yeniden müracaatta bulunan sigortalı (İ)’nin aylığı, müracaat tarihi itibariyle diğer şartların yerine gelmiş olması şartıyla kısa süreli çalışmanın sona erip ermediğine bakılmaksızın aylığın kesildiği ödeme döneminden sonra geçen sürelerde aylıklara yapılan artışlar uygulanmak suretiyle 27.4.2021 tarihi itibariyle ödenmeye başlanacaktır.

TALEPLERİ REDDEDİLENLERİN DURUMU

Gelelim şimdi, kısa süreli çalışması bulunması nedeniyle aylık talebi reddedilenlere.

3201 sayılı yurtdışı borçlanma kanununa göre borçlandığı hizmetler esas alınarak aylık talebinde bulunanlardan, kısa süreli çalışması nedeniyle aylık talepleri reddedilenlere, 26.6.2020 tarihinden sonra yeniden aylık bağlanabilmesi için yazılı başvuru şartı aranıyor. Kısa süreli çalışmalar hariç olmak üzere aylık bağlanması için aranan diğer şartları taşıyanların aylıkları, yazılı başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren bağlanacağına işaret edilen genelgede, şu örneğe yer verildi:

Örnek:

Kısa süreli çalışması bulunması nedeniyle 14.4.2019 tarihli aylık talebi reddedilen sigortalı (Ö), aylık bağlanması için 28.8.2020 tarihinde yeniden talepte bulunmuştur. Kısa süreli çalışmalar aylık bağlanmasına engel teşkil etmediğinden, sigortalı (Ö)’nün diğer şartları taşıması kaydıyla talebini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanacaktır.

BAŞVURULARI ASKIDA KALANLAR

Örneğin ‘Minijob’ gibi kısa süreli çalışmaya tabi işlerde çalıştıkları için, SGK tarafından bağlanan aylığın kesilmesini engelleyen yasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği 26.6.2020 tarihinden önce yapılmış olan aylık bağlanmasına ilişkin talebi kanun değişikliğinden sonra değerlendirilecek olanlar için 2020/51 sayılı SGK genelgesinde şu uygulama öngörülüyor: 3201 sayılı kanuna göre borçlandığı hizmetler esas alınmak suretiyle 26.6.2020 tarihinden önce aylık talebinde bulunanlardan, kısa süreli çalışması nedeniyle aylık talepleri reddedilmesi gerekmekte iken henüz işlem yapılmamış olanlar için yeniden başvuru şartı aranmaksızın 26.6.2020 tarihi aylık talep tarihi kabul edilerek bu tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanacaktır.

Örnek:

Aylık talebinde bulunduğu 14.4.2020 tarihi itibariyle kısa süreli çalışması bulunan sigortalı (C)’nin aylık talebi 27.6.2020 tarihinde işleme alınmıştır. İşlem yapıldığı tarih itibariyle kısa süreli çalışmalar aylık bağlanmasına engel teşkil etmediğinden, sigortalı (C)’nin aylığı,yeni bir başvuru alınmaksızın 26.6.2020 tarihi aylık talep tarihi kabul edilerek diğer şartları taşıması kaydıyla 26.6.2020 tarihini takip eden aybaşından itibaren bağlanacak.

BİTTİ

DOSYALAR TESPİT EDİLDİKTEN SONRA AYLIKLAR BAĞLANACAK

Türkiye’de 26.6.2020 tarihinde yürürlüğe giren kanun değişikliğinden sonra aylık talebi reddedilenlerin durumuna da açıklık getiren SGK genelgesinde, şu ifadelere yer verildi:

“3201 sayılı kanuna göre borçlandığı hizmetler esas alınmak suretiyle 26.6.2020 (dahil) tarihi ile bu genelgenin yayımlandığı tarih arasında aylık talebinde bulunanlardan, kısa süreli çalışması bulunması nedeniyle aylık talepleri reddedilenler var ise, bu dosyaların tespiti yoluna gidilerek talep tarihini takip eden aybaşından itibaren aylıklar bağlanacaktır.

Konunun daha iyi anlaşılması için şu örnek verildi: 26.6.2020 tarihinde talepte bulunan sigortalı (E)’nin aylık talebinin, talep tarihi itibariyle kısa süreli çalışmasının bulunması gerekçe gösterilerek 27.7.2020 tarihinde sehven reddedildiği tespit edilmiştir. Sigortalı (E)’nin aylığı, kısa süreli çalışmalar hariç olmak üzere diğer şartları taşıması kaydıyla talebini takip eden 1.7.2020 tarihinden itibaren bağlanacaktır.

ÇOCUĞUNUZUN KAYDINI SORUNSUZ YAPTIRABİLİRSİNİZ

Faruk Ö. – Türkiye

1996 Alman vatandaşlığına geçtiğinizi ve o dönemde Türk vatandaşlığınızı geri aldığınızı, sağlık sorunları nedeniyle malulen emekli olduktan sonra ikinci eşiniz ve Almanya doğumlu iki çocuğunuzla birlikte 2016’da Türkiye’ye yerleştiğinizi, ara ara Almanya’ya gidip geldiğinizi belirtiyorsunuz. Türkiye’de bir çocuğunuzun daha olduğunu ve geçen yıl çocuğunuzun kaydı için Ankara’da Alman Başkonsolosluğu’na müracaat ettiğinizde Türk vatandaşlığınızın olup olmadığını sorduklarını belirterek, “Vukuatlı nüfus kayıt örneği gibi bazı belgeler istediler. Ancak bu belgede ne vatandaşlıktan çıktığım ne de geri aldığım gözüküyor? Normalde gözükmesi gerekmiyor mu? Bu belgeyi Alman Başkonsolosluğu’na sunsam sorun yaşar mıyım? Korkudan işlemleri bıraktık ve çocuğumuz Almanya’ya gidip gelemiyor. Bu konuda beni aydınlatırsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim.”

Sayın okurumuz öncelikle şunu belirtelim: Vukuatlı nüfus kayıt örneklerinde, Türk vatandaşlığından çıkış ve giriş tarihleri mutlak suretle yazılıdır. Sizdeki belgede bunun yazılı olmamasının nedeni, sadece Türk vatandaşlığından çıkış yapmadan Alman vatandaşlığını almanızla açıklanabilir. Kaldı ki, Alman vatandaşlığını almak için Türk vatandaşlığından giriş ve çıkış işlemlerinizi 1996 yılında, yani, Alman vatandaşlık yasasında değişikliğin yapıldığı 2000 yılından önce yapıldığı için resmen çifte vatandaş sayılırsınız. Bilindiği gibi 2000 yılından sonra ise Alman Vatandaşlık Yasası’nda yapılan değişiklikle, çifte vatandaşlığın önü Türk vatandaşları için tümüyle kapatılmıştı. Bu tarihten sonra izinsiz bir şekilde yeniden Türk vatandaşlığını geri alanların Alman vatandaşlığı, Alman Vatandaşlık Yasası’nın 25. maddesi gereği iptal ediliyor. Ancak siz 2000 yılından önce Türk vatandaşlığınızı geri aldığınız için resmen çifte vatandaş sayıldığınızdan, gönül rahatlığıyla vukuatlı nüfus kayıt örneğinizle Alman Başkonsolosluğu’na müracaat edip çocuğunuzun kaydını yaptırabilirsiniz.