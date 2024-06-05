Kermes yoğun ilgi gördü

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Kermese, Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, din ataşesi, UID Mönchengladbach Başkanı Orhan Salgın ve Köln Kütüphane Genel Müdürü Ömer Koray Ünal da katıldı. Yoğun ilgi gören kermese 1000 kişinin üzerinde katılım oldu. UID Mönchengladbach Başkanı Salgın, kermese özel bir pastayı caminin yararına açık artırmayla satışa çıkardı. Pasta bir emlakçı tarafından 200 Euro’ya satın alındı. Cami hayrına yapılan Türk yemeklerin satıldığı kermeste, Köln Kütüphane ise 100 çocuğa 100 adet Türkçe ‘Dede Korkut’ kitabı, Türk Bayrağı ve balonları ücretsiz dağıttı.

