Kepini 80 bin 350 euroya sattı, parasını...

SELİN ilk gününden beri işini bırakarak haftalarca mağdurlara destek olan ve kahraman ilan edilen Markus Wipperfürth, yine mağdurlara büyük bir yardımda bulundu. İnternet üzerinden açık artırmayla satış imkânı sunan eBay üzerinden yardım esnasında hiç çıkarmadığı kepini açık artırmayla satışa sundu. Wipperfürth elde edilen geliri olduğu gibi mağdurlara bağışlayacağını açıkladı. 90 kez teklifte bulunulan açık artırmanın son gününde ise kep 80 bin 350 euroya satıldı. eBay şirketi kepi satın alan alıcının gerçek kişi olduğunu ve satışın yasal oalrak gerçekleştiğini duyurdu. Wipperfürth, açık artırmada en fazla 1500 euro gelir beklediğini belirtirken, bu rakama memnun olduğunu ifade ederek bağışta bulunan kişiye teşekkür etti.