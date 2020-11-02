ÂŞIK Veysel hayranı olduğunu ve ağırlıklı olarak türkü seslendirdiğini belirten Elazığlı Akın Kemal, şunları söyledi: “Ben bizim müziğimizi insanlara tanıtıyorum. Onların müziğini tekrar onlara başka bir dilde satmak bence çok bir fark yaratmaz. Ben, içinde büyüdüğüm Türk Halk Müziği’ni, Türk Sanat Müziği’ni, yani kendi özümüzü onlara tanıtıyorum. Bizim müziğimiz de kültürümüz de çok güzel. ‘Bizi neden benimsemiyorsunuz? Neden kabul etmiyorsunuz?’ diyorum. İspanyolca müzik yapıldığı zaman, İtalyanca konuşulduğu zaman, ‘Aaa İspanyolca, İtalyanca’ diyerek imreniyorlar, ama Türkçe beğenilmiyor öyle mi? Ben dilimle, müziğimle gurur duyuyorum. Hiçbir dilin de bizim dilimiz kadar zengin olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Güzel kültürümüzü insanlara göstermek varken neden gidip pop, rock ya da jazz okuyayım. Onlar bize ait şeyler değil.”

‘BU BENİM PROJEM’

Berlin başta olmak üzere, Hamburg, Bremen, Essen, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart gibi Almanya’nın pek çok büyük kentinde, kent meydanlarında Türkçe şarkılar söyleyen Akın Kemal, “Gittiğim yerlerde kentin kalbi neresiyse Türkçe müziği orada haykırıyorum, bu benim projem. Müziğimizi yabancılara daha iyi duyurabilmek” diyor. Kemal, kendisini dinleyen Türklerin büyük beğenisini kazanırken, Almanlardan da Türkçe şarkı söylediği için pek fazla olumsuz tepki almadığını söylüyor.