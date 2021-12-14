Kenevir yağından bilet yaptılar

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Kenevirli biletler günlük bilet kategorisinde 8.80 euro olacak ve 17 Aralık’a kadar satılacak. Kenevir yağı, kenevirin köklerinden üretildiği için içinde uyuşturucu özelliği olan THC veya CBD maddelerini barındırmıyor. BVG, bu anlamıyla legal olan ve kısa süreli kampanyası için bir de internet sayfası açarak neden böyle bir kampanya yürüttüğünü tanıttı. Kenevir yağının prensipte ayçiçeği veya zeytin yağı gibi zararsız olduğunu belirtti ve biletleri, çocuklar ile hamile kadınların da çekinmeden tüketebileceklerini duyuran BVG, neden böyle bir girişimde bulunduğunu ise şöyle anlattı: “Noel’den önce yeterince stresli olduğunuz için otobüs ve trenlerimizle, A’dan B’ye giderken en azından biraz ara verebilirsiniz. Ve Noel stresinin geri kalanını azaltmak için sizi sadece eve getirmekle kalmayacak, aynı zamanda stresinizi alacak bilet sunuyoruz.”

BVG, uyuşturucu kullanımının her türlüsüne karşı olduklarını ve bu nedenle toplu taşımada uyuşturucu kullanımının kesinlikle yasak olduğunu belirtirken, ancak sağlık açısından sorun teşkil etmeyen maddelerle ilgili de açık bir tartışma kültürünün yaratılmasından yana olduklarını vurguladı. Kenevir yağlı biletin tadını tarif eden BVG, bir de tavsiyede bulundu: “Yağın yoğun bir ceviz tadı var. Bu nedenle yemekleri rafine etmek için de kullanılabilir. Biletle birlikte şunu tavsiye ediyoruz; döner veya bir porsiyon patates kızartması.”