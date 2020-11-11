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Avrupa
Haber Giriş: 11.11.2020 - 09:41 | Son Güncelleme:

Kendisini yere atan Ribery'e para cezası

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Kendisini yere atan Ribery'e para cezası
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Kariyerini Fiorentina'da sürdüren Franck Ribery, ligin Disiplin Komitesi tarafından maç içinde kendisini yere attığı için para cezası aldı.

Yapılan açıklamada Ribery'nin Serie A'nın 7. haftasında oynanan Parma maçında rakip ceza sahasında kendisini yere attığının belirlenmesi üzerine para cezası aldığı duyuruldu. Cezanın bedelinin ise 2000 euro olduğu ifade edildi. Öte yandan aynı cezayı Crotone'dan Milos Vulic'in de aldığı belirtildi.

Bayern Münih ile sözleşmesi bittikten sonra geçen sezon Fiorentina'ya transfer olan Franck Ribery, İtalya'daki ilk yılında 21 maçta 3 gol 3 asist kaydetmiş, bu sezon ise çıktığı 6 resmi maçta 2 asist katkısı yapmıştı.

Pozisyon anı:

Kendisini yere atan Riberye para cezası

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