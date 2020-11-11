Kendisini yere atan Ribery'e para cezası

Yapılan açıklamada Ribery'nin Serie A'nın 7. haftasında oynanan Parma maçında rakip ceza sahasında kendisini yere attığının belirlenmesi üzerine para cezası aldığı duyuruldu. Cezanın bedelinin ise 2000 euro olduğu ifade edildi. Öte yandan aynı cezayı Crotone'dan Milos Vulic'in de aldığı belirtildi.

Bayern Münih ile sözleşmesi bittikten sonra geçen sezon Fiorentina'ya transfer olan Franck Ribery, İtalya'daki ilk yılında 21 maçta 3 gol 3 asist kaydetmiş, bu sezon ise çıktığı 6 resmi maçta 2 asist katkısı yapmıştı.

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