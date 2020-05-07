Kendisini Mehdi sanmış
Almanya’nın Stuttgart kentinde eski ev arkadaşını 11 yaşındaki kızının gözleri önünde samuray kılıcıyla öldüren sanık Issa Muhammed L.’nin yargılanmasına Stuttgart Eyalet Mahkemesinde devam edildi. Sanık duruşmalarda sessizliğini korurken, yakın arkadaşı tanık olarak dinlendi.
TANIK mahkemeye verdiği ifadede, “Muhammed olaydan birkaç gün önce bana, ayın kendisini parçalara ayırdığını gördüğünü ve gökten inen bir kişinin kendisini Mehdi ilan ettiğini anlattı” dedi. Suriyeli 31 yaşındaki Issa Muhammed L., geçen yıl ağustos ayında sokak ortasında beklediği eski ev arkadaşı 36 yaşındaki Wilhelm L.’ye samuray kılıcıyla saldırmış, yardıma koşan çevredekileri de kılıçla tehdit etmişti. Saldırı sırasında Wilhelm L.’nin kolu kopmuş ve sokak ortasında yaşamını yitirmişti. Saldırı anının çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilmesi üzerine ülkede hızla yayılan görüntüler Almanya’da büyük şok yaratmıştı.
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