Kendisini Mehdi sanmış

TANIK mahkemeye verdiği ifadede, “Muhammed olaydan birkaç gün önce bana, ayın kendisini parçalara ayırdığını gördüğünü ve gökten inen bir kişinin kendisini Mehdi ilan ettiğini anlattı” dedi. Suriyeli 31 yaşındaki Issa Muhammed L., geçen yıl ağustos ayında sokak ortasında beklediği eski ev arkadaşı 36 yaşındaki Wilhelm L.’ye samuray kılıcıyla saldırmış, yardıma koşan çevredekileri de kılıçla tehdit etmişti. Saldırı sırasında Wilhelm L.’nin kolu kopmuş ve sokak ortasında yaşamını yitirmişti. Saldırı anının çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilmesi üzerine ülkede hızla yayılan görüntüler Almanya’da büyük şok yaratmıştı.