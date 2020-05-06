Kendisini durduran polise ateş etti

ÇATIŞMA, Gevelsberg kentinde polisin gece yarısı bir kişinin otomobilini durdurup kontrol etmek istediği sırada çıktı. Durdurulmak istenen otomobilin içinden bir anda polislere silahla ateş edildi. Polis de karşılık verdi. Çıkan ilk çatışmada 28 yaşındaki polis memuru ağır yaralandı.

Polisi yaralayan saldırgan otomobiliyle kaçtı. Bu dakikadan sonra da Gevelsberg çevresinde hareketli ve heyecanlı saatler yaşandı. Polis, havadan ve karadan saldırganı yakalamak için operasyon başlattı. Saldırgan bir süre sonra otomobilini bırakıp yaya olarak kaçmayı sürdürdü. 4 saatlik kovalamaca sonucunda ikinci kez polisle çatışan saldırgan yaralı yakalandı. Polis, saldırganın neden ateş edip kaçtığıyla ilgili şimdilik bir bilgi paylaşmadı.