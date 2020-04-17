Kendi kampüsü için, kendi dezenfektanını ürettiler

YAŞAR Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve Gıda İşleme Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, Dünya Sağlık Örgütü’nün kamuoyu ile paylaştığı formül çerçevesinde üretime başladıklarını belirtti. Uzel, “Formülde belirtilen oranlarda alkol, gliserol, oksijenli su olarak bilinen hidrojen peroksit, distile su ve koku vermesi için limon aroması kullanıyoruz. Ürettiğimiz solüsyonlar hem çalışanlarımızın hem de konuklarımızın hijyeni için kampüsün çeşitli noktalarında kullanılacak” diye konuştu.

GÜVENİLİR DEZENFEKTAN İÇİN...

Dezenfektanın üretilmesi konusunda doğru formülasyon uygulaması, güvenilir hammadde temininin sağlanması ve bilimsel prosedür izlenmesinin önemli olduğunu da belirten Dr. Uzel, vatandaşları doğru kullanım konusunda dikkatli olmaya davet etti. Uzel, “Dezenfektan alımı yapılırken güvenilir yerlerden temin edilmeli, evde yapılmamasını öneririm. Uzmanlar tarafından standart ve uygun kalitede üretim yapılması şart. Vatandaşlar kendileri için dezenfektan alırken bunun uygulanıp uygulanmadığına, nasıl üretildiğine ve kaynağına dikkat ederek almalılar. Önerilen alkol oranına sahip kolonya da iyi bir alternatif. Ancak dezenfektanlar, WHO’nun da asıl olarak önerdiği gibi su ve sabunun yerine geçmeyecektir. Öncelikle su ve sabunla en az 20 saniye süreyle eller yıkanmalı. Şayet bu imkan yoksa o takdirde dezenfektan uygulanmalı” dedi.



DOÇ. DR. RUHAN AŞKIN UZEL KİMDİR?

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde Lisans eğitimini 2005 yılında tamamladıktan sonra, aynı yıl Japon hükümeti Monbukagakusho (MEXT) bursu ile Japonya Kumamoto Üniversitesi’nde Mühendislik Fakültesi Uygulamalı Kimya ve Biyokimya Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. Buradan 2007 yılında aldığı yüksek lisans derecesine yine MEXT bursu desteğiyle aynı fakültede doktora derecesi için devam etmiş ve 2010 yılında Yeni Öncü Bilimler ve Darbeli Güç Bilimi Anabilim Dalı’nda Kimya Mühendisliği Temel İşlemler ve Yeni Teknolojiler (Gıdalarda yeşil teknoloji uygulamaları, ekstraksiyon teknolojisi ve nano-teknoloji) çalışmaları ile programı tamamladı.





