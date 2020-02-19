Kenan Karaman sahalara dönüyor

Yakalandığı zatürre hastalığı nedeniyle ekim sonu itibarıyla sahalardan uzak kalan Karaman, dün takımıyla birlikte antrenmanlara katıldı. Başarılı forvet oyuncunun sağlığına kavuşması Alman spor medyasında da yer bulurken, Kenan Karaman’ın kendisini iyi hissettiği ve cumartesi oynanacak SC Freiburg - Fortuna Düsseldorf maçında takımının formasını giymek istediği belirtildi. Dün antrenmandan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Kenan Karaman, “Yeniden takımla çalışmanın mutluluğu” diye yazdı.