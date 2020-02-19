MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriKenan Karaman sahalara dönüyor
GeriAvrupa Kenan Karaman sahalara dönüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Temel ELCİVAN, DHA / Fotoğraf: Instagram
Haber Giriş: 19.02.2020 - 10:08,Son Güncelleme:/

Kenan Karaman sahalara dönüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kenan Karaman sahalara dönüyor

Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf’ta forma giyen milli futbolcu Kenan Karaman, uzun süren zatürre hastalığının ardından yeniden takımla çalışmalara başladı.

Yakalandığı zatürre hastalığı nedeniyle ekim sonu itibarıyla sahalardan uzak kalan Karaman, dün takımıyla birlikte antrenmanlara katıldı. Başarılı forvet oyuncunun sağlığına kavuşması Alman spor medyasında da yer bulurken, Kenan Karaman’ın kendisini iyi hissettiği ve cumartesi oynanacak SC Freiburg - Fortuna Düsseldorf maçında takımının formasını giymek istediği belirtildi. Dün antrenmandan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Kenan Karaman, “Yeniden takımla çalışmanın mutluluğu” diye yazdı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle